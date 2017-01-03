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Oto boyahanesinde yangın: 1 ölü

Mehmet GÜNEY / İZMİR, () - İZMİR'in Bornova İlçesi'nde bulunan otomobil boyahanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 25 yaşındaki Salih Uslu yaşamını yitirdi. Kazımdirik Mahallesi 411 sokakta bulunan otomobil boyahanesinde...

Oto boyahanesinde yangın: 1 ölü

Mehmet GÜNEY / İZMİR, () - İZMİR'in Bornova İlçesi'nde bulunan otomobil boyahanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 25 yaşındaki Salih Uslu yaşamını yitirdi.
Kazımdirik Mahallesi 411 sokakta bulunan otomobil boyahanesinde saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden güvenlik görevlileri durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kullanılmaz hale gelen boyahanede bir müşteriye ait otomobil çıkarıldıktan sonra, Salih Uslu'nun cesedi bulundu.
Kalacak yeri olmadığı için çalıştığı bu boyahanede yatıp kalktığı belirtilen Salih Ulsu'nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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