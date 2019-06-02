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Otizmli Utku ve arkadaşlarının sergisi ilgi gördü

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir), () - İZMİR'in Foça ilçesinde ortaokul öğrencilerinin yıl sonu sergisi beğeniyle izlendi. Otizmli Utku Baran'ın (12) fotoğraf ve resimleri ise serginin ilgi odağı oldu. Necla Midilli Merkez Ortaokulu'nun 30 öğrencisi,...

Otizmli Utku ve arkadaşlarının sergisi ilgi gördü

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir), () - İZMİR'in Foça ilçesinde ortaokul öğrencilerinin yıl sonu sergisi beğeniyle izlendi. Otizmli Utku Baran'ın (12) fotoğraf ve resimleri ise serginin ilgi odağı oldu.
Necla Midilli Merkez Ortaokulu'nun 30 öğrencisi, yıl içinde ahşap boyama, ahşap el işleri, alüminyum folyo kaplama, rölyef, fotoğraf ve resim gibi 150 eser ortaya çıkardı. Yapılan eserler, Reha Midilli Kültür Merkezi'nde sergilendi. Sergide Otizmli Utku Baran'ın Foça fotoğrafları ve resimleri büyük beğeni aldı. Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, Utku Baran'la birlikte serginin açılışını yaptı. Necla Midilli Merkez Ortaokulu Müdürü Ercan Akgün, eserlerin beğenilmesinin hem kendilerini hem çocukları çok mutlu ettiğini söyledi. Akgün, "Eserleri sergilenenler arasında birkaç engelli öğrencimiz de var. Bunlardan otizmli çocuğumuz Utku Baran yaşına rağmen çektiği fotoğraflarla profesyonelleri aratmayan işlere imza attı. Resim konusunda da çok yetenekli" dedi.
FOTOĞRAFLI

 

 

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