Otizmli Kaan'a orman iyi geliyor

İZMİR'in Menemen ilçesinde görev yapan orman muhafaza memuru Hakan Korkmaz ve eşi Nurgül Korkmaz, otizmli oğulları 10 yaşındaki Kaan Korkmaz ile ormanda sık sık yürüyüş yapıyor. Hakan Korkmaz, "Kaan doğduğundan beri ormanla iç içe. Orman havası ve ortamı ona çok iyi geliyor" dedi.

12 yıllık orman muhafaza memuru olan 37 yaşındaki Hakan Korkmaz, otizmli oğlu Kaan Korkmaz'ın daha iyi bir eğitim alabilmesi için daha önce görev yaptığı Düzce'den 2014 yılında İzmir'e taşındı. Kaan, verdiği eğitimin kalitesiyle takdir toplayan ve devlet okulu olan Menemen Sabahat Akşiray Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda eğitim almaya başladı. Bunun yanı sıra Kaan, ormanda yürüyüş yapmak, ağaçların arasında koşmaktan da büyük keyif alıyor.

Tüm zorluklarına ve yoğun mesaisine rağmen mesleğini severek yaptığını anlatan Hakan Korkmaz, en büyük avantajının oğluyla, aynı zamanda çalışma alanı olan ormanda ve doğada vakit geçirebilmeleri olduğunu, lojmanlarının da zaten ormana çok yakın bir yerde bulunduğunu söyledi. Kaan doğduğundan beri ormanla iç içe olduğu için, ormanın havasının ve ortamının çok iyi geldiğini belirten Korkmaz, otizmin aslında bir eksiklik değil bir farklılık olduğunun da altını çizdi.

Hakan Korkmaz'ın 12 yıllık eşi 33 yaşındaki Nurgül Korkmaz da oğulları Kaan'ın 2 yaşına kadar yaşıtlarından farklı gelişim göstermesi üzerine yapılan tıbbi tetkikler sonucu otizm teşhisi konulduğunu söyledi. Oğlunun özel eğitim gördüğü Sabahat Akşiray Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nun çok büyük faydasını gördüklerini çok iyi konuşamasa da söyleneni anladığını, öz bakım becerilerini kazandığını anlattı. En büyük avantajlarının tek katlı müstakil lojmanlarının ormanla iç içe olması olduğunu, bu durum sayesinde Kaan'ın hareket kabiliyetinin kısıtlanmadığını, özgürce koşup oynayabildiğini dile getirdi. Tek sorunlarının ise toplu taşıma araçlarında ya da alışveriş merkezlerinde, oğlunun istemsiz yaptığı hareketlerinin sanki şımarıklıktan iyi terbiye görmemiş olmasından kaynaklanıyor gibi algılanması ve öyle bakılması olduğunu söyledi. Bu durumun kendisini üzdüğünü, otizm konusunda farkındalığın artmasını beklediklerini vurguladı.



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