Otizmli ikizler başarıdan başarıya koşuyor

ERZURUM'un lisanslı kayak sporcuları 14 yaşındaki otizmli ikiz kardeşler Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül, başarıdan başarıya koşuyor. Polonya'da yapılacak 'Zihinsel Engelliler Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'na Palandöken'de hazırlanan Bingül kardeşler, Erzurum'da okullararası düzenlenen şampiyonada öğrencisi oldukları Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulunu temsil etti. Kızlarda ilk dörde giren Aliye Zeynep Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Diğer öğrencilerle Yıldız Kızlar'da yarışan Aliye Zeynep Bilgül 19 sporcu arasında 13'üncü olarak başarıya imza attı. Erzurum'daki okullararası yarışmada 24 sporcu arasında 19'uncu olan Muhsin Murat Bingül ise Türkiye Şampiyonasında pist açıcı olarak görev yaptı.

"Meleklerim" dediği otizmli ikizleri ile her zaman gurur duyduğunu söyleyen Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, "Çocuklarımızın Polonya'da Tük bayrağını göndere çekeceğine inanıyorum" dedi.

Baba Ünal Bingül, çocuklarının okullararası şampiyonada gösterdiği üstün başarı ile Türkiye Şampiyonası'nda da normal çocuklarla yarışmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.



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