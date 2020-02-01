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Otizmli çocuklar, engelleri müzik ve eğitimle aşıyor

GENEL 01.02.2020, 08:41
Otizmli çocuklar, engelleri müzik ve eğitimle aşıyor
SAMSUN’da, otizmli çocukların aileleri tarafından kurulan Otizmli Çocuklar Derneği'nce Yıldız Çocuklar Korosu oluşturuldu. Nisan ayında konser vermeye hazırlanan tamamı otizmli çocuklardan oluşan koro, hummalı bir çalışma dönemine girdi. Otizmi müzikle aşan, seslendirdiği şarkıların yanı sıra sahne performanslarıyla da beğeni toplayan çocuklar, sosyal ve mesleki özel eğitimler sayesinde ise kendilerine yetebilecekleri bir geleceğin kapısını aralıyor.
Kentte, 2013 yılında otizmli çocukların aileleri tarafından kurulan Samsun Otizmli Çocuklar Derneği (SODER), otizmli çocukların iyi eğitim alarak, sosyal yaşama bağlanmaları için çalışıyor. Dernek bünyesinde yer alan 7 öğretmenin gözetiminde çocuklara; el sanatları, halk oyunları, beden eğitimi, müzik, satranç, resim ve rehberlik gibi dersler veriliyor. Son olarak koro çalışması için kolları sıvayan dernek yönetimi, tamamı otizmli çocuklardan oluşan bir koro oluşturdu. 'Yıldız Çocuklar Korosu' adını verdikleri koroya katılan otizmli çocuklar, hem koro hem de solo şarkılar söylüyor. Nisan ayı içinde düzenlenecek konsere hazırlanan çocuklar, haftada iki gün Koro Şefi Erdem Özyavuz ile birlikte çalışma yapıyor. Otizmi müzikle aşan, seslendirdiği şarkıların yanı sıra sahne performanslarıyla da beğeni toplayan çocuklar, sosyal ve mesleki özel eğitimler sayesinde ise kendilerine yetebilecekleri bir geleceğin kapısını aralıyor. Yıldız Çocuklar Korosu, etkinlik ve çalışmalarıyla ‘bu hayatta biz de varız’ mesajı da veriyor.
‘FARKLILIKLARIMIZLA BİZİ KABUL EDİN’
Dernekte 60 öğrencinin eğitim aldığını belirten SODER Başkanı Ayça Nedret Yüceer, otizmli çocuklar için çalıştıklarını söyledi. Yüceer, “'Kendi yaralarımızı kendimiz saralım' dedik ve önceki yıl engelsiz yaşam atölyelerini kurduk. Çocuklarımızla birlikte çalışmalar yapmaya başladık. Çocuklarımız her şeyi yapıyor, onlara görev ve sorumluluk verdiğinizde her şeyi başarabiliyorlar. Daha sonra otizm sanat akademi merkezini oluşturduk. Bu merkezde de çocuklarımızla sosyal faaliyetler yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında da bir koro oluşturduk. Zaten çocuklarımıza müzik eğitimi veriyorduk. Koro Şefi Erdem Özyavuz, ‘çocuklarımızla bir koro kuralım’ dedi. 3 aydır çalışmalarımız devam ediyor. Koronun adını da çocuklarımız koydu. Nisan ayında da konser vereceğiz. Bizim çocuklarımıza fırsat verildiği zaman her şeyi yapabiliyorlar. Toplum artık bunu kabul etsin. Otizm, çok zor ve tek tedavisi eğitim. Çocuklarımıza toplum içinde fırsat vermeliyiz" dedi.
‘ARAMIZDA SEVGİ BAĞI OLUŞTU’
Geçen yıl otizmli çocuklarla konserde bir araya geldiğini anlatan Koro Şefi Erdem Özyavuz, çocuklarla aralarında sevgi bağı oluştuğunu söyleyerek, “İlk başlarda, ‘acaba yapabilir miyiz?’ diye tedirgin olduk. Ancak her şey çok güzel başladı. Koro ve solo çalışmalar yaptık. Ben onları hissedebiliyorum, onlar da beni hissediyor. Aramızda çok güzel bir sevgi bağı oluştu. Söylediğim her şeyi anlıyorlar ve yapıyorlar” diye konuştu.
‘BU BİR YÜREK İŞİDİR'
Yıldız Çocuklar Korosu’nda yer alan Görkem’in annesi Fikriye Yalman (54), dernek içinde çocukların gizli güçlerinin keşfedildiğini anlattı. Otizmin çok geniş bir yelpaze olduğunu ifade eden Yalman, “Oğlumun müziğe karşı aşırı bir ilgisi var. SODER, küçük mekânlarda büyük işler yapmaya çalışıyor. Otizmli çocuklara önemli bir fırsat eğitimi veriliyor. Çünkü bu bir yürek işidir. Onlar bizim çocuklarımız ve herkesin elini taşın altına sokması gerekiyor. Çocuklarımız için çalışmalar yapılmalı, artık bizim feryadımız duyulsun.  Spor otizm merkezi, yaşam merkezi ve bakım merkezi kurulmalı. Çocuklarımızın hayatın içinde olması gerekiyor. Toplum, bizi sözüyle değil gözüyle dövse de biz varız. Oğlum bu koroda olduğu için çok mutlu, şarkı söylediği için özgüveni arttı; 'başarabilirim’ diyebiliyor. Bunlar küçük görünebilir ama bizim için dev adımlardır" ifadelerinde bulundu.
‘FIRSAT VERİLDİĞİNDE BEN ÇALIŞIRIM’
Yıldız Çocuklar Korosu’nda yer alıp, 10'uncu Yıl Marşı ve Çanakkale türküsünü seslendiren Enes Kocabaş (18) ise koro çalışmaların çok iyi gittiğini kaydetti. Kocabaş, “Nisan ayında konserimiz olacak. Bana fırsat verildiğinde de ben çalışırım” diyerek herkesi konsere davet etti.

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