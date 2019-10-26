Otizmli bireyler çiçek dikerek hayata hazırlanıyor

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir merkezde 3 ile 27 yaş arası otizmli bireyler, sera atölyesinde yetiştirdikleri rengarenk çiçeklerle rehabilite oluyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, otizmli öğrencilerin serada beceri kazandıklarını belirterek, "Bu merkezdeki çalışmalar çocukların hayata hazırlanmaları açısından çok önemli. Çiçek deyip geçmiyoruz. Serada öğrencilere hem çiçek ve bitki sevgisi veriyoruz hem de hayata hazırlıyoruz. Burada meslek sahibi de oluyorlar" dedi.

Adalet Mahallesi'nde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Dentaş Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde, 3 ile 27 yaş arasındaki orta ve ağır düzeyde otizmli bireyler eğitim görüyor. Merkezde, otizmli bireylerin sosyal hayata hazırlanmaları için çeşitli atölyelerde etkinlikler düzenleniyor. El dokuma, dekoratif el sanatları, dekoratif ev tekstili, takı tasarım, kokulu taş ve galoş atölyelerinde otizmli bireylere bilgi, tutum ve beceriler kazandırılıyor. Merkezde, çiçek yetiştiriciliğinin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisinin büyük olması nedeniyle hayırseverlerin desteğiyle sera kuruldu. Uygulama serası ve tarım becerileri atölyesi olarak açılan serada, uzman öğretmenler eşliğinde otizmli öğrenciler çiçek dikimine başladı. Serada öğrencilere, tohumdan itibaren mevsimlik çiçek yetiştiriciliğinin tüm aşamaları uygulamalı olarak öğretiliyor. Öğrenciler elleriyle saksılara özenle toprak doldurup, çiçekleri yerleştiriyor. Büyük keyif alan öğrencilerin yanı sıra çocuklarının olumlu gelişimini gören aileler de çalışmadan memnun. Öğrencilerin serada yazlık ve kışlık olarak diktiği menekşe, aslan ağzı, çim karanfili, çuha, petunya, begonya, top kadife ve pervane çiçekleri serada görsel şölen oluşturuyor. Yılda 250 bin adet üretilen çiçekler belediyeler, peyzaj firmaları, siteler, fabrika ve okullar tarafından satın alınırken, merkeze katkı sağlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, otizmli öğrencilerin serada beceri kazandıklarını ifade ederek, "Bu merkezdeki çalışmalar çocukların hayata hazırlanmaları açından çok önemlidir. Çiçek deyip geçmiyoruz. Serada öğrencilere çiçek ve bitki sevgisi veriyoruz hem de hayata hazırlıyoruz. Burada meslek sahibi de oluyorlar" dedi.

'KÖTÜ ENERJİSİNİ ATIYOR'

Serada çiçek dikmeyi çok seven öğrencilerden Arda Arman'ın annesi Esin Tok, oğlunun toprakla uğraşıp, çiçek dikerek kötü enerjisini attığını söyledi. Anne Tok, "Burada aldıkları eğitimlerle daha sosyal oluyorlar ve topluma kazandırmakta zorlanmıyoruz. Oğlum çiçek dikmeyi çok seviyor, kötü enerjisini burada atıyor. Otizmli çocuklar genelde çok enerjik olur ama burada toprakla ve çiçekle uğraştıkları için pozitif oluyor ve gerginlik olmuyor" dedi.

Öğrencilerden Yasin Altuntaş'ın annesi Fatma Altuntaş da, "Oğlum daha önceden hırçın ve yaramazdı. Her şeyi kırıp, dökerdi. Hiçbir şeyin bilincinde değildi. Burada aldığı eğitimle sosyalleşti ve çok iyi duruma geldi" diye konuştu.

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