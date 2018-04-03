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Otizm farkındalığı için Kocaeli’den Yalova’ya kürek çekti

AKTİVİST Hakan Pekzorlu (51), otizme dikkat çekmek amacıyla Kocaeli’nin Darıca ilçesinden sandalla kürek çekerek Yalova’ya geldi. Pekzorlu, ‘Fatih’ isimli sandalla yaklaşık 10 deniz mili kürek çekerek 5 saatte Yalova’ya ulaştı. Yalova...

Otizm farkındalığı için Kocaeli’den Yalova’ya kürek çekti
AKTİVİST Hakan Pekzorlu (51), otizme dikkat çekmek amacıyla Kocaeli’nin Darıca ilçesinden sandalla kürek çekerek Yalova’ya geldi. Pekzorlu, ‘Fatih’ isimli sandalla yaklaşık 10 deniz mili kürek çekerek 5 saatte Yalova’ya ulaştı. Yalova Deniz Polisi’nin aldığı güvenlik önlemleri arasında Yalova sahiline yaklaşan Pekzorlu, burada otizmli çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı.
Otizm Farkındalık Haftası’nda ‘Otizme Mavi Işık Yak’ kampanyası kapsamında böyle bir etkinliğe imza atmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Pekzorlu, “Sabah Darıca’dan yola çıktım. Direkt karşı sahile geldim. Sonra kıyıdan buraya geldim. Herkesin emeğine yüreğine sağlık. Bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. ‘Otizme Mavi Işık Yak’ farkındalık etkinliği bu. İnşallah bundan sonra daha güzel etkinliklerde bir arada oluruz. Otizme dikkat çekmek istiyoruz. Otizmli kardeşlerimiz, aileleri için farklı bir etkinlik yapmak istedim. Daha önce de birçok etkinlik yaptım. Buradan Kuşadası’na kürekle gittim. PKU hastaları için de etkinlik yaptım. Bisikletle 15 şehir dolaştım. Şimdi de sandalla kürek çekerek buraya geldim" dedi.
Pekzorlu’ya Yalova İbn-i Sina Özel Eğitim Merkezi ve İş Okulu öğrencisi tarafından yapılan ‘kürek çeken adam’ tablosu ise Pekzorlu’ya duygu dolu anlar yaşattı. Gözyaşlarını tutamayan Pekzorlu, “Emeğine yüreğine sağlık. İşte böyle. Sevgi, emek olduktan sonra başarmayacakları şey yok. Hocalarını da tebrik ediyorum. Çok emek harcıyorlar. Sonuçlarını görüyorsunuz, harika” dedi.

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