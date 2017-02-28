Otelden çaldıkları televizyonları internetten satarken yakalandılar

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki bir otelden çalınan 51 televizyonu, tanesi 200 liradan internet üzerinden satışa çıkardıkları belirtilen, ikinci el eşya dükkanı sahibi M.O.C.C ve arkadaşı O.Ş. polis tarafından yakalandı.

Fethiye'nin Çalış Plajı'ndaki 55 odalı otele geçen 26 Aralık'ta giren hırsızlar, güvenlik kameralarının arızalı olmasından yararlanarak 51 televizyon çaldı. Kış sezonunda kapalı tuttuğu otele geçen 20 Şubat'ta gelen otel sahibi, televizyonların çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Şüphelilerin peşine düşen Fethiye Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ikinci el eşya satışı yapılan bir internet sitesinde, otelden çalınan marka ve modelde televizyonların da aralarında bulunduğunu 70 televizyonun satışa sunulduğunu gördü. Televizyonları satışa sunan şüphelilerin peşine düşen polis, ilçede ikinci el eşya mağazası bulunan M.O.C.C. ile arkadaşı O.Ş.'yi gözaltına aldı. Polis çalınan televizyonlardan 23 tanesine şüphelilerin ifadesi sonucu ulaştı. Adliyeye sevk edilen zanlılarda O.Ş. tutuklanırken, M.O.C.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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