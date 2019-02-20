Otel Ekipmanları ve Ağırlama Teknolojileri Fuarı İzmir'de açıldı

İZMİR'de ilk kez düzenlenen Ege Uluslararası 4. Otel Ekipmanları ve Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı'nda konuşan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in turizmde istenen gelişmeyi gösteremediğini belirterek, Antalya'nın İzmir'den 19 kat fazla turist çektiğini söyledi. Zeybekci, 5 sene sonra İzmir'in toplam yatak kapasitesini en az iki katına çıkarmak gerektiğini anlattı.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) iş birliğinde ilk kez İzmir'de Horeca Fair Ege Uluslararası 4. Otel Ekipmanları ve Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı ve Horeca Fair Ege 4. Ev Dışı Tüketim Ürünleri, Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı düzenlendi. Kuşadası'nda 3 yıldır yapılan fuarın 4'üncüsü Fuar İzmir'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanındaki oteller ve turizm temsilcilerinin katıldığı fuarın aynı zamanda lezzet şovuna da ev sahipliği yapması bekleniyor. 20-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Fuar İzmir'de kapılarını açan fuarda otel tekstili, mobilyaları, mutfak, otel odası, çamaşırhane, restoran ürün ve ekipmanları, aydınlatma, güvenlik sistemleri, havuz ve aksesuarları, soğutma grupları otel ve restoran yapı danışmanlık firmalarının ağırlanması planlanıyor. Eş zamanlı olarak yapılan Ev Dışı Tüketim Fuarı ile de gıda sektöründeki kaliteli ürün ve yenilikler görücüye çıkarılacak.Fuarın açılışına, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, ETİK Başkanı Mehmet İşler, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Vekili Rahmi Yıldız ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Fuarın açılışında konuşan Nihat Zeybekci, 30 yıl fuarlara katılmış biri olarak fuarlardan beklentilerin ne kadar farklı olduğunu bildiğini dile getirdi. Ekonomi Bakanlığı döneminde ilk kez bir uygulama başlattıklarını anlatan Zeybekci, önceden ihracatçıları desteklemek için yurtdışındaki fuarlara katılım desteği verdiklerini belirterek "Hem fuarcılığın gelişmesi için hem de ülkemizin bir merkez olması için yurt içi fuarları da desteklemeye başladık. Yaklaşık 30 fuarın konaklamaları ile birlikte misafirlerin Türkiye'ye gelişleri konusunda yüzde 75'e varan oranlarda ihracatçılarak destek veriyoruz" dedi. Otelcilik ve turizm ekipmanları ile ilgili Türkiye'nin bir merkez olması gerektiğini vurgulayan Zeybekci, her türlü altyapı ile birlikte Türkiye'nin gastronomi ve mutfak ekipmanları konusunda çok güçlü olduğunu dile getirdi.'İZMİR UÇUŞ MERKEZİ HALİNE GELİR'İzmir'in turizm alanında istenen gelişimi sağlayamadığını savunan Nihat Zeybekci, şöyle konuştu:"İzmir'in turizmde geri kalması noktasında herhangi bir sebep göstermiyor sadece var olan resmi anlatıyorum. Antalya geçen sene 19 milyon turist çekti. Biz ise 1 milyon civarında turiste ev sahipliği yaptık. Onlar bizim 19 kat fazlamız turist ağırladı. Antalya'daki 'her şey dahil' turizmin İzmir'de de hayata geçirilmesini istemiyoruz. İzmir'in coğrafyasına baktığınızda arkeoloji anlamında dünyanın en zengin coğrafyasına sahibiz. Spor turizminde Antalya'dan çok daha avantajlıyız. Sağlık turizminde Türkiye'de ve dünyada en avantajlı şehirlerden biriyiz. Ticaret, medeniyet, fuar bir aradaysa kongre turizmi kendiliğinden gelir. Ekonomi Bakanlığım zamanında dünya ticaret örgütü toplantısını burada yapmak istedim oteller ve kongre salonlarıyla ilgili gerekli kapasiteyi bulamadık. Ne yazık ki olmadı. 5 sene sonra İzmir'in toplam yatak kapasitesini en az iki katına çıkarırsak, turist sayısını 5 milyon civarına getirirsek, spor turizmi alt yapısıyla hazır hale gelirse uluslararası uçuşlar buraya kendiliğinden gelir. İzmir'den talep olduğunda burası bir uçuş merkezi haline gelir."ULUSLARARASI UÇUŞLARDA ARTIŞİzmir'in elektronik ticaret ve lojistikte bir bilim merkezi olması gerektiğini söyleyen Zeybekci, bu alandaki en cazibeli ülkenin Türkiye, en avantajlı kentin ise İzmir olduğunu belirtti. Zeybekci, "Çiğli havaalanı uluslararası hava kargo ve lojistik serbest bölge haline geldiğinde uluslararası uçuşlarla ilgili elimiz güçlenecek" dedi. Bin 600 metrekarelik bir alanda 20 binin üzerinde çalışanı bulunan serbest bölgenin 4,5 milyar cirosu ve 2,2 milyar dolarlık ihracatı olan daracık bir bölge olduğunu ifade eden Nihat Zeybekci şöyle devam etti:"Bizim hayalimizde İzmir Körfezi başkadır. 139 sene önce çekilen bir fotoğrafta İzmir Körfezi komple teknelerle doluydu ve tüm ulaşım deniz yoluyla yapılıyordu ama ticaretin de merkezi ve ebatları değişti. Alsancak Limanı tam anlamıyla bir kruvaziyer limanı ve marinaların olduğu bir körfez olursa İzmir başka bir hale gelir."TURİZMCİLERDEN 5 TALEPİzmir Valisi Erol Ayyıldız da konuşmasında bölge ve ülke ekonomisi açısından büyük önem arz eden fuarlarla birlikte bacasız sanayi olarak turizme katkı sağlandığını belirterek devlet olarak gereken desteği verdiklerini ifade etti. Devletin özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına büyük önem verdiğini anlatan Ayyıldız, turizm sektörünün istikrarı için desteğin vazgeçilmez olduğunu vurguladı. ETİK Başkanı Mehmet İşler, İzmir'in sektörün çok ihtiyacı olan tedarikçilerin fuarına ev sahipliği yaptığını söyledi. Fuar için önümüzdeki yıl bu alanın iki katının hedeflendiğini anlatan İşler, eski Ekonomi Bakanı olan Nihat Zeybekci'den bazı talepleri olduğunu belirterek, şunları ifade etti:"Turizmciler olarak 5 talebimiz var. 5 milyon nüfus var ama direkt uçuşlar çok az. Medeniyetler müzemiz yok. Turist gelince götürüp gezdirebileceğimiz yer yok. İzmir'in marinası yok ve deniz turizminden pay alamıyoruz. Stadımız olmadığı için spor turizminden faydalanamıyoruz. Buraya fuar alanı yapıldı ama bir kongre merkezi bekliyoruz. EXPO alanının dizayn edilmesini istiyoruz. En önemlisi İzmir'i paketleyemedik. Daha fazla döviz getirilmesi için 1 milyonu geçemeyen turist sayımızı artırmak istiyoruz."İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Muzaffer Tunçağ da bu fuarın yerelde kalkınmanın tipik bir örneği olduğunu belirterek, "Bir belediyenin ilk kez turizme ve fuarcılığa sahip çıktığının örneğini sergiledik. Bu fuar, fuarların İzmir'e katkısını gösteriyor" dedi.

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