Otel davasında örnek karar

MUĞLA'nın dünyaca ünlü 'sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı'nın ekosistemini bozduğu gerekçesi ile yargılanan otel sahibi Aynur Çakır, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Ula ilçesinin turistik Akyaka Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Kadın Azmağı'nın ekosistemini tahrip ettiği gerekçesi ile Elif Hanım Otel'in sahibi Aynur Çakır ve o müdürü Tahir Nejat Altın hakkında dava açıldı. Otelin inşaatı sırasında ağaçları keserek ve azmak çevresinde dolgu yaparak ekosisteme zarar verdikleri iddiasıyla 'Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi' suçundan 2016 yılında açılan davanın bugün karar duruşması yapıldı.

Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Gökova Ekolojik Yaşam Derneği üyeleri ile otel müdürü Tahir Nejat Altın ve taraf avukatları katıldı. Duruşma sonunda mahkeme, suçun işlendiği tarihte otel yöneticisi olarak çalışan Tahir Nejat Altın hakkında beraat kararı verirken, otel sahibi Aynur Çakır'ı 'çevreyi kasten kirletme' suçundan istinaf yolu açık olmak üzere 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Serdar Denktaş, duruşma sonunda yaptığı açıklamada "Davada çıkan karar özellikle Kadın Azmağı başta olmak üzere Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde işlenen benzer çevre suçları bakımından örnek teşkil edecektir" dedi.



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