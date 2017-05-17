Ayhan AYDEMİR/ BAFRA(Samsun),( ) - SAMSUN Turizmciler Derneği'nin öncülüğünde, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Samsun Turizm Altyapısı Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen 3'üncü Yöresel Ot Yemekleri Festivali başladı.

Samsun'un Bafra İlçesi Sürmeli Mahallesi'nde Samsun Turizmciler Derneği'nin öncülüğünde, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Samsun Turizm Altyapısı Birliği'nin katkılarıyla 3'üncü Ot Yemekleri Festivali düzenlendi. Festival kapsamında düzenlenen ot toplama yarışmasına 44 kişi katıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fergan Karayel yarışmacılara ne tür otlar toplayabilecekleri konusunda uyarılarda bulunup yarışmanın kuralları hakkında bilgi verdi. 3 saat süreleri olan yarışmacılar açık alanda çeşitli bölgelere dağılıp yenilebilir ot toplayıp topladıkları otları jüriye teslim etti. Toplanılan otların sayımı yapıldıktan sonra yarınki yarışmanın ardından birincinin açıklanacağı bildirildi.

Samsun'da yenilebilen bin 800 çeşit ot olduğunu söyleyen Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, "Bugün bizler için bir pazar kuruldu ve burada organik yiyecekler var. Otlar ve diğer kuru yiyeceklerde var. Etkinliğe kadınlı erkekli 44 yarışmacı katıldı. Amasya ve Tokat Üniversitesinden jüri üyeleri var. Kaç çeşit ot toplanacak bunu göreceğiz. Dünyada yetişen otların yüzde yetmiş oranı Samsun'da da var" dedi.

3'üncü Yöresel Ot Yemekleri Festivali yarın Bafra'nın Yörükler Mahallesi'nde devam edeceği belirtildi.



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