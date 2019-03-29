Osmanlı'nın ilk hutbesinin okunduğu cami ibarete açıldı

ESKİŞEHİR’de, Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi 1299'da yaptırılan ve devletin kurucusu Osman Bey'in adına ilk hutbenin okunarak Osmanlı'nın kuruluşunun tüm dünyaya ilan edildiği tek minareli Karacaşehir Camii, 2 yıl süren restorasyon çalışmalarından sonra yeniden ibadete açıldı. Cami içine sığmayan cemaat Cuma namazını bahçede kıldı.

Eskişehir’in Odunpazar ilçesine bağlı Karacaşehir Mahallesi’nde Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi 1299 yılında yaptırılan ve ilk hutbenin okunduğu tek minareli Karacaşehir Camii, yaklaşık 2 yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrilerek restorasyon çalışmalarına başlandı. Duvarları ve tavanı çöken cami 2 milyon lira harcanacak aslına uygun olarak restore edildi. Temeli yeniden yapılarak duvarları özel yöntemlerle güçlendirilen cami restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün ibadete açıldı. Restorasyondan sonra camideki ilk cuma namazına AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın ve mahalleli katıldı. Okunan mevlidin ardından cami içerisine sığmayan cemaat Cuma namazını bahçeye kurulan sedirler üzerinde kıldı.

'ÇOK GÜZEL VE SADE BİR RESTORASYON'

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Osman Bey'in adına ilk hutbenin okutulduğu cami olan Karacaşehir Camii’nin restore edilmesinin ardından ilk kez ibadete açıldığını söyledi. Avcı, "Burası hepinizin bildiği gibi Osman Bey adına ilk hutbenin okunduğu cami. Dolayısıyla kuruluş cami diyebiliriz. Çok güzel, sade bir restorasyon sürecinden sonra yeniden ortaya çıkarıldı. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burası tarihi özelliği itibariyle mübarek bir yer hayırlısı olsun" dedi.

Cami cemaatinden Hasan Yılmaz da, caminin çok özel bir anlamı olduğunu belirterek, “Osmanlı’nın ilk hutbesi burada okundu. Dünyaya Osmanlı Devleti’nin kurulduğunu ilan etmişler. Daha önce kötü durumdaydı. Vakıflar Genel Müdürlüğü restore etti. Şimdi çok güzel oldu ve ibarete açıldı. İçerisini çok beğendik, aslında uygun olarak tamamladılar" diye konuştu. Karacaşehir Mahallesi’nden Şükrü Uysal da caminin restore edilmesine çok sevindiklerini ifade ederek, "Caminin durumu eskiden çok kötüydü. Tabanı dökülüyordu, duvarlarda büyük çatlaklar vardı. Büyük bir kısmını da çökmüştü. Restorasyonda duvarlar güçlendirildi, aslına uygun olarak yapıldı" dedi.

Yaklaşık 500 nüfuslu Karacaşehir Mahalle Muhtarı Murat Güneş ise caminin yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çektiğini belirterek şunları söyledi:

"Osmanlı Devleti’nin 1299 yılında kurulduğunda Kacarahisar kalesini fethediyor ve daha sonra burası yapılıp ilk hutbe okunuyor. Restorasyon bitti, içerisi ve dışarısı ışıklandırıldı. Osmanlı’ya yakışır bir hale getirildi. Mevlit okundu, ibadete açıldı. Osmanlı yadigarına da sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Caminin kalabalık bir cemaati var. Turistler daha çok geliyor. Bu bizim için ayrı bir mutluluk."

CAMİNİN TARİHİ

Eskişehir’in Odunpazar ilçesine bağlı Karacaşehir Mahallesi'nde bulunan tarihi tescilli cami, 13'üncü yüzyılın başlarında yapılırken, ikinci kez II. Abdülhamit han devrinde yenilendi. Osmanlı Devleti’nin ilk padişahı Osman Bey Söğüt’e yerleştikten sonra 1288 yılında Karacahisar Kalesi’ni fethederek Türkleri buraya yerleştirdi. 1299 yılında Osmanlı Devleti kurulunca Şeyh Edebali’nin teklifi ile Karacaşehir Camii'ne imam ve kadı olarak atanan Dursun Fakih tarafından Osman Bey adına ilk hutbe okundu. Bu hutbe ile Osmanlı Devleti’nin kuruluşu tüm dünyaya ilan edildi.

CAMİNİN ÖZELLİKLERİ

Tek katlı kırma çatılı yapı, kareye yakın dikdörtgen planlı olup mekansal olarak harim, son cemaat yeri, minare, tuvalet bölümlerinden oluşuyor. Mimari özellikleri 19'uncu yüzyıl dönemini yansıtan cami çatısı Kurtuluş Savaşı’nda Yunanlılar tarafından yıkıldı.



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