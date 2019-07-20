Osmanlı'nın Cebel-i Bereket Sancağı, yaylacıları ağırlıyor

OSMANLI İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Cebel-i Bereket Sancağı olma özelliği taşıyan Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesine bağlı Yarpuz (Cebel) Yaylası, günümüzde yeşil doğasıyla yaylacıları ağırlıyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde otoritenin bozulması nedeniyle asayişi yeniden sağlamak ve aşiretleri itaat altına almak amacıyla Osmaniye kazası oluşturuldu. Bir dönem Halep eyaletine bağlı olan kazanın merkezi daha sonra Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesine bağlı Yarpuz Yaylası'na taşınarak Osmaniye Cebel-i Bereket Sancağı adını aldı. Bu sancağa Payas, Hassa, Bulanık (Bahçe) kazaları taşındı. 2. Meşrutiyet ile Osmaniye Cebel-i Bereket Sancağı Yarpuz’dan Osmaniye merkeze taşındı.

Günümüzde Osmaniye iline bağlı bir köy olan Cebel, resmi olarak Yarpuz adını aldı. Yaklaşık bin 117 rakımda yer alan Yarpuz Yaylası, yeşil doğası ve serin havasıyla yaylacıların ilgisini çekiyor. Osmanlı döneminde inşa edilen Hükümet Konağı, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. Yarpuz'a varmadan yol kenarında yüksekçe bir tepenin eteğinden dökülen Paşa Pınarı ve Suyun Gözü de piknikçilerin buluşma noktası. Yeşilin her tonunun görüldüğü Yarpuz Yaylası, meyve bahçeleri ve tarihte üstlendiği misyonu ile Osmaniye yaylaları arasında büyük önem taşıyor. Yaylaya ulaşım, Osmaniye merkezden 29 kilometrelik çok sayıda virajı bulunan asfalt yolla sağlanıyor. Osmaniye ve çevresindeki illerde yaşayan bazı vatandaşlar, aşırı sıcaklar nedeniyle yaz aylarını Yarpuz Yaylası’nda geçiriyor.

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