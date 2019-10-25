Osmanlı engereğinin yeni alt türü keşfedildi

TÜRKİYE ile Yunanistan'da görülen ve Osmanlı engereği olarak bilinen türün yeni bir alt türü Antalya Geyik Dağları'ndan tanımlandı. Ege Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu üç üniversiteden bilim insanının ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar, yabancı bir bilim dergisinde de yayımlandı.

İzmir'den Ege, Manisa'dan Celal Bayar ve Çanakkale'den Onsekiz Mart üniversitelerinden bir grup bilim insanı, Türkiye ile Yunanistan'da dağılış gösteren ve 'Osmanlı engereği' olarak bilinen türün yeni bir alt türünü Antalya Geyik Dağları'ndan tanımladı. Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret eden EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dinçer Ayaz, yeni alttür ve çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Yürüttükleri çalışmaların bilimsel bir dergide yayımlandığını vurgulayan Prof. Dr. Ayaz, "Bu yeni tanımlanan engereği, daha önce Anadolu engereğinin bir alt türünün tanımlandığı Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinin yüksek kesimlerinde keşfettik. Antalya'nın iç su ve karasal biyoçeşitliliğinin belirlenmesine yönelik proje kapsamında tespit edilen bu yeni alt türe ülkemizin önde gelen herpetologlarından ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Varol Tok'a atfen 'Varol'un Şeritli Engereği - Montivipera xanthina varoli' adı verildi" diye konuştu.

'ALT TÜR GELECEKTE ZARAR GÖREBİLİR'

Dünyada yaklaşık 4 bin yılan türünün yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Ayaz, Türkiye'de ise çoğu zehirsiz 60'a yakın yılan türünün dağılım gösterdiğine değindi. Türkiye'deki zehirli yılan türlerinin çoğunluğunun Engerekgiller ailesine dahil olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ayaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu, 15'i aşkın engerek türüne ev sahipliği yapıyor. Ne yazık ki engerekler zehirli olmaları nedeniyle geçmişte olduğu gibi günümüzde de yanlış anlaşılmış türlerden. Bu nedenle her yıl birçok engerek kasten veya yanlışlıkla öldürülüyor. Bu takson ile birlikte Türkiye'de yaşayan endemik sürüngen taksonlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Zehirli olduğu için doğada insanlar tarafından kasten veya yanlışlıkla öldürülmesi nedeniyle 'Varol'un Şeritli Engereği'nin popülasyonu gelecekte zarar görebilir. İnsanlarla ortak bir besini olmayan ve genellikle yakalanmaya çalışılmadığında insana zararı dokunmayan bu yeni yılanın, ülkemizin zengin biyolojik çeşitliliğine dahil olması ve gelecek nesillere aktarılmasına önem veriyoruz."



