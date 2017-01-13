Osmanlı dönemine ait çocuk kıyafetleri ile tarihe yolculuk

32’iNCİ Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı’nda yer alan Nişantaşı Üniversitesi, katılımcıları tarihsel bir yolculuğa çıkardı.



CNR Expo Center’da yarın itibariyle sona erecek fuarda pek çok firma anne, çocuk ve bebek ürünleri ile yer alıyor. Nişantaşı Üniversitesi ise Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü öğrencileri ve hocaları tarafından hazırlanan ve Osmanlı döneminde saray çocuklarının giydiği kıyafetleri kapsayan 20 eseri katılımcıların beğenisine sunuyor. Üniversite aynı zamanda CBME Türkiye ile yaptığı iş birliği kapsamında “Modada Sanat ve Estetik Olgusu” isimli bir de panel düzenledi. Açılış konuşmasını Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülseren Yücel’in yaptığı etkinliğin panelistleri Nişantaşı Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Fakültesi öğretim görevlileri Yrd. Doç. Dr. S. Nursen Geyik Değerli, Yrd. Doç. Dr. S. Çiğdem Koçak, Yelda Karataş ve Ozanhan Kayaoğlu oldu.



TASARIMLAR ARASINDA TILSIMLI KAFTAN DA VAR



Fuardaki eserler ve panel hakkında konuşan Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülseren Yücel, “Fuardaki stantlarda bugünün dünyasına ait kıyafetler var. Bizim standımızda yer alan kıyafetler ise bugüne değil geçmişe, Osmanlı dönemine ait. Saray çocuklarının, veliahtlarının, sultanlarının dönemine ait kıyafetleri sergiliyoruz. Bu anlamda fuarı gezenleri geçmişteki kültürümüze götürüyor, giysi dünyasında tarihsel bir yolculuğa çıkarıyoruz” diye konuştu. Hazırladıkları tılsımlı kaftan isimli tasarımdan da söz eden Prof. Dr. Yücel, “Bu kaftanı giyen çocuğun kötü gözlerden korunması için astarına çeşitli dualar yazılırmış. Aileler çocuk o kaftanı giydiği zaman çocuğunun emniyette olduğunu düşünürmüş” dedi.



Düzenledikleri panelde ise estetik ve sanat olgusuna değindiklerini ifade eden Prof. Dr. Yücel, fakülte olarak tasarım dünyasına geleceğin tasarımcılarını yetiştirdiklerini ve moda sektörü ile eğitimcileri, öğrencileri buluşturan bu tür organizasyonlara ihtiyaçları olduğunu söyledi.



ÖĞRENCİLERE STAJ VE İŞ İMKANLARI



2,5 ayda hazırlanan projede yer alan öğrencilerden Moda Tasarım Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Buse Özge Gül, “Hocalarımız, kendimizi her açıdan geliştirebilmemiz için bize destek oluyorlar. Ben şu anda 2’inci sınıfta olmama rağmen bir kademe atladığımı düşünüyorum. Bu kıyafetleri ortaya çıkarıyor olmamız bizim için çok büyük avantaj. Fuarda yer almamız ise farklı firmaları tanımak, ilerde kendimize staj yerleri bulmak veya iş imkanları yaratmamız için iyi bir fırsat oldu” dedi.



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