Osmanlı dönemi tutanak defterleri adliyede sergileniyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT Adliyesi'nde yapılan arşiv çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan yaklaşık 100 yıllık Osmanlıca mahkeme kararları, adliyenin girişinde sergileniyor.

Tokat Adliye Sarayı'nda yapılan arşiv çalışmaları sırasında, 1900'lü yıllardan Osmanlı dönemine ait mahkeme kararlarının, savcılık iddianamesinin, o dönemlerde ihracat ve ithalat rakamlarının tutulduğu defterler ortaya çıkarıldı. Defterlerdeki bazı iddianame ve mahkeme kararları, Türkçe yazıya çevrilerek, adliye girişindeki Atatürk büstünün önünde sergilenmeye başlandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, "Osmanlı'nın son dönemlerine ait adliyeye ilişkin evrakta Tokat Adliyesi'nde verilmiş olan kararlar, infaz evrakı var. Bunların bir kısmı, Türkçe'ye çevrilerek, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere sergi şekline dönüştürüldü. Hakim, savcı ve avukat arkadaşlarımız, Osmanlı'daki uygulamaları bu sergi sayesinde en azından bir nebze öğrenmiş olacak. Osmanlı'daki olayların şekli ile şimdiki olayların arasındaki arasındaki farkı görebiliyoruz" dedi.

'ZİMMETE PARA GEÇİRME' DAVASI

Tokat Sancağı Muddei Umumliği İlamat Defteri'nde yer alan, hicri takvime göre, 19 Temmuz 1334 tarihinde Osmanlı döneminde bir memurun zimmetine para geçirmesi ile ilgili verilen karar ise şöyle:

"Hulasa-i hüküm; Üç ay müddetle hapsine ve üç mah müddetle memuriyetten mahrumiyetine ve zimmetine geçirildiği anlaşılan yirmi sekiz bin yedi yüz doksan altı kuruşun kendüsünden tahliyeye, Posta'ya teslimine ve altmış kuruş masrafı muhakemenin tahsiline dair, Mülahazat: Elyevm nerede müstahdem idiğünün işarı zımnında Posta ve Telgraf Müdürlüğüne."

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