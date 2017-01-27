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Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 718'inci yıldönümü kutlandı

TRABZON’da Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 718’inci yıldönümü için düzenlenen etkinlikte vatandaşlara 500 kilogram kavurmalı pilav ve ayran dağıtıldı.  Osmanlı Haftası kutlamaları çerçevesinde Trabzon Büyükşehir...

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 718'inci yıldönümü kutlandı
TRABZON’da Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 718’inci yıldönümü için düzenlenen etkinlikte vatandaşlara 500 kilogram kavurmalı pilav ve ayran dağıtıldı. 
Osmanlı Haftası kutlamaları çerçevesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından  anma etkinliği düzenlendi. Atatürk Alanı’nda gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın konseriyle başlayan programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Etkinlik dolayısıyla alana kurulan çadırlarda etkinliği katılanlara kavurmalı pilav ikram edildi. İkram sırasında uzun kuyruklar oluştu, 500 kilogram pilav ve 2 bin ayran kısa sürede tükendi.
ECDADIMIZIN ANLAYIŞINI SÜRDÜRECEĞİZ
Etkinlikte konuşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Gürsoy, tarihi yaşatacaklarını belirterek, “Ecdadımızın adalet ve insan sevgisi anlayışını sürdürmeye devam ediyoruz. Hakkı, adaleti, hukuku, Allah’a kul olmayı, peygamberin sünnetine uymayı kendisine prensip edinmiş olan, dünyaya adalet dağıtan ve Avrupa’ya gittiğinde ‘Kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim’ diyen, oradaki insanlara adaleti, barışı ve kardeşliği getiren muhteşem devletin torunları olarak ecdadımızı bu anlayışını dünya döndükçe sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
Etkinlik mehteran takımının dinletisiyle sona erdi.

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