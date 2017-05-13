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Osmanlı çileğinin hasadı başladı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde aroması, rengi ve tadı ile diğer çilek türlerinden farklı olan yöreye özgü Osmanlı çileğinin hasadına başlandı. İlçedeki Kocaeli Mahallesi ile bazı köylerde yetiştirilen Osmanlı çileği toplanmaya...

Osmanlı çileğinin hasadı başladı
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde aroması, rengi ve tadı ile diğer çilek türlerinden farklı olan yöreye özgü Osmanlı çileğinin hasadına başlandı.
İlçedeki Kocaeli Mahallesi ile bazı köylerde yetiştirilen Osmanlı çileği toplanmaya başlandı. Mayıs ayının ilk haftalarından itibaren sabahın erken saatlerinde özenle toplanan Osmanlı çileğinin bir bölümü tezgah görmeden direk satılıyor. Kozmetikten gıdaya kadar farklı sektörlerce talep edilen, yöredeki kestane toprağında yerli kara çilekle etkileşime girerek özgün çeşit olarak ünlenen Osmanlı çileği, tadı ve aromasıyla öne çıkıyor.
Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, fidan üretimiyle ilerleyen yıllarda Osmanlı çileğinin bol miktarda bulunabileceğini söyledi. Padişah sofrası meyvesi olarak bilinen çileğin ilk mahsullerini toplamaya başladıklarını anlatan Çetinkaya, şöyle konuştu:
"Biz bu ekili alanların çoğaltılması için dernek olarak çalışıyoruz. Bu çalışma içerisinde karşılaştığımız en büyük sorun fide meselesiydi. Fide eksikliğimiz vardı, bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Fide sorunu kökünden çözüldüğü zaman sıkıntımız kalmıyor. İleriki yıllarda Osmanlı çileğinin üretimi ve fidesi bol miktarda bulunacak. Talep oldukça fazla. Üreticilerimiz siparişlerini alıyor. Müşteriler, 'Fiyatı kendiniz belirleyin, biz ödemeye hazırız’ diyor. Üretimi az olduğu için de biz şu an talepleri karşılayamıyoruz. Bunu gördükçe üzülmemek elde değil. Fide ile birlikte üretimi çok hızlı bir şekilde artırmak istiyoruz. Hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz."

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