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Osmanlı çeşmesinden şerbet akıtıldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Miraç Kandili nedeniyle meydandaki Osmanlı çeşmesinden su yerine şerbet akıtıldı. Şerbet içmek isteyen vatandaşlar, çeşmelerin başında uzun kuyruklar oluşturdu. Nazilli Belediyesi tarafından Belediye Meydanı'ndaki...

Osmanlı çeşmesinden şerbet akıtıldı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Miraç Kandili nedeniyle meydandaki Osmanlı çeşmesinden su yerine şerbet akıtıldı. Şerbet içmek isteyen vatandaşlar, çeşmelerin başında uzun kuyruklar oluşturdu.
Nazilli Belediyesi tarafından Belediye Meydanı'ndaki Osmanlı çeşmesinden, Miraç Kandili nedeniyle şerbet akıtıldı. Vatandaşa şerbetten almaları için 10 bin bardak dağıtıldı. Nazillililer, çeşmelerin başında uzun kuyruklar oluşturdu. Özel günlerde çeşmelerden su yerine şerbet aktığına dikkat çeken ve vatandaşa şerbet ikram eden Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, "Çeşmenin altında yer alan hazneye doldurulan şerbet, kurulan pompalama sistemiyle çeşmelere ulaşıyor. 8 tarihi çeşmeden oluşan çeşmesinin üst bölümünde yer alan 4 küçük kurnalı çeşmeden akan şerbet, sabahtan itibaren vatandaşlarımıza ikram edilmeye başlandı. Uygulamadan vatandaşlarımız çok memnun. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Biz Osmanlı çeşmemizden önemli gün ve haftalarda yaz-kış demeden bu uygulamayı sürdüreceğiz" dedi.

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