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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Mera kasabasında, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş...

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Mera kasabasında, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Özer'in (46), Osmaniye'nin Akyar köyündeki babaevine acı haber ulaştı.
Evli ve 3 çocuk babası Uzman Çavuş İdris Özer'in şehit olduğu haberi, babası Dede Özer ve annesi Nazire Özer'e sağlık ekibi eşliğinde verildi. Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Uzman Çavuş Özer'in, yarın öğle namazının ardından Akyar köyünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.
OSMANİYE'NİN 256'NCI ŞEHİDİ
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, Piyade Uzman Çavuş İdris Özer'in kentin 256'ncı şehidi olduğunu söyledi.

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