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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü (2)

3 EYLÜL'DE DÜĞÜN YAPACAKTI Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede'nin, 2012 yılında Alanya'da turizmde çalışmaya başladığı, Rusya ile yaşanan krizinin ardından da sınavlara girerek yaklaşık 2 yıl önce uzman çavuş olduğu belirtildi....

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü (2)

3 EYLÜL'DE DÜĞÜN YAPACAKTI
Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede'nin, 2012 yılında Alanya'da turizmde çalışmaya başladığı, Rusya ile yaşanan krizinin ardından da sınavlara girerek yaklaşık 2 yıl önce uzman çavuş olduğu belirtildi. Her yaz izinlerinde Alanya'ya gelen Ökkeş Ede'nin, Osmaniye'de oturan annesini bu yıl 4 Şubat'ta kaybettiği ifade edildi. 12 Nisan'da nişanlısıyla nikah masasına oturan Ökkeş Ede'nin, bu yıl 3 Eylül için düğün hazırlıkları yaptığı bildirildi.
Alanya'da oturan turizmci arkadaşıyla düğünden sonra balayı rezervasyonu yaptırmak için görüşen Ökkeş Ede'nin son görüşmesinde, "Şimdi göreve çıkıyorum. Salı akşamı döneceğim. Haber edersin kanka kolay gelsin" dediği kaydedildi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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