Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü Beylerbeyi'nde kutlandı

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL,() OSMANİYE'nin kurtuluşunun 95. yıl dönümü Beylerbeyi Hacı Sabancı Polisevi'nde düzenlenen yemekle kutlandı. Geceye Osmaniye Valisi Kerem Al, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın yanısıra İstanbul'da yaşayan Osmaniyeliler katıldı.



Ankara Osmaniyeliler Derneği ve İstanbul'da okuyan Osmaniyeli öğrenciler, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle Beylerbeyi Hacı Sabancı Polisevi'nde bir gece düzenledi. Düzenlenen geceye film yapımcısı Abdurrahman Keskiner ve Teknik Direktör Samet Aybaba da katıldı. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "Bugün ülkemizin içinde bulunduğu zor günlerde özellikle güvenlik güçlerimizin verdiği mücadelenin farkındayız. Birlik olmakta rahmet vardır. Bir ve beraber olmalıyız" dedi.

Gecede ayrıca Osmaniye ilinin tanıtımı için yapılacaklar konuşuldu. Öte yandan Osmaniye 7 Ocak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bahri Çolpan İstanbul'da dernekleşme faaliyetine gidileceğini ve Osmaniye'nin tanıtımı için Bakırköy ve Kadıköy Meydanlarında 10 Bin paket fıstık dağıtılacaklarını ifade ederek, Osmaniye 21 yıllık il olmasına rağmen tanınma oranının çok az olduğunu söyledi.

(FOTOĞRAFLI)