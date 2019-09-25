Osmaniye'den Diyarbakır'daki ailelere destek

OSMANİYE'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Diyarbakır'da HDP önünde 23 gündür oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.HDP'nin Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül'de çocukları dağa kaçırılan ailelerin başlattığı oturma eylemine, Osmaniye'deki STK'ların kadın temsilcilerinden de destek verildi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Memur- Sen İl Kadınlar Kolu Başkanı Havva Polat, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eşzamanlı olarak toplandıklarını söyledi. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını ifade eden Polat, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır" dedi.