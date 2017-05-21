Osmaniye'de yağış zarar verdi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de dün etkili olan sağanak yağış tarım arazilerinde zarara neden olurken, bir köprüyü de kullanılamaz hale getirdi. Yağış nedeniyle oluşan sel sularına kapılan arı kovanlarını kurtarmaya çalışırken mahsur kalan bal üreticisi Kubilay Tülücüoğlu'nu 4 saat sonra AFAD ekipleri kurtardı.

Dün etkili olan yağışın verdiği zarar bugün ortaya çıktı. Dünkü yağış nedeniyle merkeze bağlı Dereli ve Çona Mahalleleri arasında bulunan Yarpuz Çayı üzerindeki köprü ayaklarındaki beton tabanlar, sel suları nedeniyle yerinden söküldü. Köprü ulaşıma kapatılırken, İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Köy içerisindeki bazı yollar üzerindeki menfezlerde bulunan borular, sel suları nedeni ile zarar gördüğü için yerine büyük beton borular yerleştirildi. Tarım arazilerinde de zarar meydana geldi.

ARI KOVANLARI SELE KAPILDI

Merkeze bağlı Dervişli Mahallesi'nde sel sularına kapılan arı kovanlarını kurtarmaya çalışırken kendisi de mahsur kalan bal üreticisi Kubilay Tülücüoğlu'nu AFAD ekipleri 4 saat sonra kurtardı. 2016 yılında Genç Çiftçi Hibe Desteği Projesi kapsamında aldığı 40 kovandan 9'u sel sularında kaybolan Tülücüoğlu şöyle dedi:

"Toplamda 40 arılı ve 20 boş olmak üzere 60 kovan alarak eşim ile beraber arıcılığa başladım. Kovanları Hamus Deresi kenarlarına koymuştuk. Yağan aşırı yağmurların sele dönüşmesi sonucu yaklaşık 9 kovan arımız telef oldu. Aynı zamanda giden kovanları kurtarmak için dereye indiğimde ve suların birden yükselmesi sonucunda ben de yaklaşık 4 saat mahsur kaldım."

Valilik ekiplerinin bölgedeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

FOTOĞRAFLI