Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Osmaniye'de sağanak sonrası alt geçit ulaşıma kapandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında kaldı, bazı yollar kapandı. Akşam saatlerinde bastıran sağanak, kent merkezinde yaşamı felç etti. Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nde oluşan su birikintisi...

Osmaniye'de sağanak sonrası alt geçit ulaşıma kapandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında kaldı, bazı yollar kapandı.
Akşam saatlerinde bastıran sağanak, kent merkezinde yaşamı felç etti. Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nde oluşan su birikintisi sonrası ulaşıma kapandı. Yaklaşık bir saat süreli etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Musa Şahin Bulvarı üzerindeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Arıza yapan araçlar ise olay yerine çağrılan çekicilerle kaldırıldı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri suyu kovalarla boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de vidanjörlerle suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Öte yandan Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Aslanpınarı köyünde, besici Yakup Düzen'e ait ahırda bağlı bulunan büyükbaş hayvan, yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.
VALİLİKTEN YAĞIŞ UYARISI
Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sağanak nedeniyle vatandaşlar meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve  yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı ve Hatay kıyı çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328