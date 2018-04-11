Osmangazi Üniversitesi Rektörü istifa etti (2)- Yeniden

ESKİŞEHİR'de geçen hafta perşembe günü 4 kişinin öldürüldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ), Rektörü Prof.Dr. Hasan Gönen görevinden istifa etti.

Rektör Prof.Dr. Hasan Gönen, ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında 4 kişinin öldürülmesi olayı ile kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtladı. Katil zanlısı Volkan Bayar'ın yaptığı ihbarlara göre FETÖ ile ilgili soruşturma yürütmediklerini söyleyen Prof.Dr. Gönen, şöyle dedi:

"Üniversitemiz Eğitim Fakültesi'nde 5 Nisan 2018 tarihinde yaşanan elim hadise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ailesini olduğu gibi tüm milletimizi de derinden yaralamıştır. Ancak, bu olay sonrasında basında yapılan birçok açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Bu açıklamalarda yer alan iddialar, 15 Temmuz sonrası Kanun Hükmünde Kararnamelerle üniversitemizden uzaklaştırılan ve FETÖ/PDY üyesi veya bağlantısı olmakla yargılanan kişilere ait taraflı iddialardır. Olayın sıcaklığı ve kaybettiğimiz değerlere olan saygımız ve yürüttüğümüz kamu görevinin gereği olarak bir açıklamada bulunmadık. Gelinen noktada ortaya çıkan vahim durum karşısında, iddiaların kurumumuzu hedef alan hususlarına ilişkin paylaşılabilecek ölçüdeki resmi bilgileri açıklama ihtiyacı doğmuştur. 15 Temmuz 2016 sonrası FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatı, iltisakı veya aidiyeti olduğu iddiaları ile ilgili olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde sadece katil Volkan Bayar'ın ihbarlarına dayanılarak bazı kişiler hakkında soruşturma açıldığı ve işlem yapıldığı iddiası tamamen gerçek dışıdır. Cinayetleri işleyen katil Volkan Bayar da dahil üniversitemize o dönemde verilen tüm ihbar belgeleri dikkatlice incelenmiş ve devletimizin ilgili kurumlarından gelen bilgiler ile birlikte değerlendirme yapılmıştır. Sadece bir dilekçe ile işlem yapıldığı iddiası, üniversitemizi olduğu kadar FETÖ/PDY ile mücadelede görev alan devletimizin tüm kurumlarını da töhmet altında bırakan bir tutumdur."

Kullanılan bütün delillerin devletin ilgili kurumları tarafından üniversiteye verilen deliller olduğunu kaydeden Rektör Gönen, şunları söyledi:

"Üniversitede yürütülen soruşturmalarda katil Volkan Bayar'ın ihbarlarına göre soruşturma açılmadığının en büyük kanıtı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ve OHAL Komisyonu'na gönderilen soruşturma dosyalarıdır. KHK'lar ile FETÖ/PDY bağlantıları kapsamında üniversitemizden ihraç edilen ve gündemi kendi çıkarları doğrultusunda kullanma çabasındaki kişiler hakkında da sadece katil Volkan Bayar'ın iddia ve ihbarlarına dayanarak hiçbir soruşturma açılmamış olması da bunun bir göstergesidir."

'İDDİALAR GERÇEK DIŞI'

Rektör Hasan Gönen, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY darbe girişimi sonrasında, tüm kamu kuruluşlarında olduğu gibi kendi kurumlarında da terör örgütü üyesi veya bağlantısı olmakla suçlanan kamu görevlileri hakkında soruşturmalar yürütüldüğünü belirterek, "Bu kişilerin ihracı Kanun Hükmünde Kararnameler sonucunda yapılmıştır. Malumunuz üzere, daha sonrasında yapılan düzenleme ile görevlerine dönme noktasında OHAL komisyonları yetkilendirilmiştir. Üniversitemizin ve diğer kurumların bu konuda hiçbir yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle basın önünde yapılan bazı açıklamalarda özellikle kişilerin göreve üniversitemizce döndürülmediği iddiası tamamen gerçek dışı bir iftiradır" dedi.

'CAN GÜVENLİĞİ VE TEHDİT UNSURLARINDAN DOLAYI DİLEKÇE SUNMADILAR'

Volkan Bayar ile ilgili dilekçelerin işleme konulmadığı iddialarını da yanıtlayan Prof.Dr. Hasan Gönen şunları kaydetti:

"Dilekçelerinin işleme konulmadığını iddia eden kişiler hiçbir zaman can güvenliği ve tehdit unsurlarından dolayı mağdur olduklarını belirten bir dilekçe sunmamışlardır. Sunulan dilekçeler katil Volkan Bayar'ın kendileri hakkında ihbarcı olup olmadığı, bilgi-belge istemi, katil Volkan Bayar'ın FETÖ ile ilgili işlem yapılmasını talep eden dilekçelerdir. Bu dilekçelerin tümü kurumumuzca işleme alınmış olup, hepsi için muhatap kişilere cevap verilerek işlemleri yapılmıştır. Halen devam eden işlemler de bulunmaktadır. Katil Volkan Bayar'ın iftira niteliğinde ihbarlarda bulunduğuna yönelik ilk başvuru dilekçesi 27.12.2017 tarihinde Rektörlüğümüze verilmiş olup, katil Volkan Bayar hakkında derhal disiplin soruşturması açılmıştır. Son olarak merhum Yasir Armağan tarafından 23.03.2018 tarihinde verilen şikayet dilekçesi üniversitemizce işleme konmuş ve katil Volkan Bayar ile eşi Saadet Aylin Bayar hakkında soruşturma 27.03.2018 tarihinde açılmıştır. Katil Volkan Bayar hakkında verilen dilekçelerin işleme konulmadığı iddiası gerçek dışıdır. Tüm başvuruların evrak kayıt işlemleri zamanında yapılmış olup verilen bütün cevaplar, yapılan tüm işlemler belgeleri ile birlikte savcılık, YÖK gibi resmi makamlara iletilmiştir."

ÖĞRETİM ÜYELERİNİN İDDİALARINI YANITLADI

Öğretim üyeleri Ayşe Aypay ve Neslihan Bay'ın iddialarına da yanıt veren Prof.Dr. Hasan Gönen, "Katil Volkan Bayar tarafından kendileri ve eşleri hakkında FETÖ üyesi olmakla suçlandıkları dilekçelere istinaden eşleri Ahmet Aypay ve Yalçın Bay'ın KHK ile görevden alındıklarını beyan etmektedirler. Ancak, devletimizin ilgili kurumlarından kendileri ile ilgili başka bir belge verilmediğinden Ayşe Ayapay ve Neslihan Bay'ın halen üniversitemiz öğretim üyesi olarak kurumumuzda çalışmaları ve terfilerinin yapılması sadece katil Volkan Bayar'ın dilekçeleri ile işlem yapılmadığının diğer bir kanıtıdır. Basın kanallarında katil Volkan Bayar'ın ruh sağlığının bozukluğu hakkında açıklamalar yapmalarına karşın, veri tabanlarında Volkan Bayar, Saadet Aylin Bayar, Selahattin Turan, Ahmet Aypay'ın 2016 Kasım ayına kadar farklı zamanlarda, birlikte gerçekleştirdikleri kitap, bölüm yazarlığı, araştırma sempozyum katılımı, danışmanlık gibi birçok ortak çalışmalar ve işbirlikleri mevcuttur" diye konuştu.

Doç. Dr. Ayşe Aypay'ın yönetime karşı içinde tuttuğu kini, öfkeyi bir anda ortaya atabilmesinin çok vahim ve düşündürücü olduğunu söyleyen Prof.Dr. Gönen, "KHK'larla üniversitemizden ihraç edilen Ahmet Aypay, Yalçın Bay ve Selahattin Turan ile üniversitemiz öğretim üyesi Prof.Dr. Mesut Küçükkalay, basında ve cenaze töreninde de aynı şekilde yönetime intikam duyguları ile hakaret etmiş, algı yönetimi ile kendilerine fırsat oluşturmak istemişlerdir" dedi.

'CENAZE TÖRENİMİZE GÖLGE DÜŞÜREN KİŞİLERİ KINIYORUZ'

Cenaze töreninde kendisine tepki gösterilmesini de eleştiren Prof.Dr. Hasan Gönen, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile kapatılan Fatih Üniversitesi arasındaki protokol konusu ve tüm diğer iddialar YÖK Denetleme Kurulu ve yargı makamlarınca incelenerek kurumumuz lehine kapatılmıştır. Üniversitemiz 15 Temmuz sonrasında üzerine düşen bütün sorumluluğu yerine getirmiş ve yasal çerçevede gerekenleri yapmıştır. Bu elim olayı provoke eden kişilerin amacı, devletimizin terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi ulusal ve uluslar arası boyutta haksız göstermek, devletimizi itibarsızlaştırmak ve meydana gelecek kaos ortamından yararlanmaktır. Vicdanlara sığmayan bir olay sonucunda genç bilim insanlarımızı ve deneyimli bir idarecimizi kaybettik. Henüz acımız bu kadar taze iken kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak örgütlü, planlı ve gerçek dışı ithamlara da cevap vermek durumunda olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Ülkemizin terörle mücadelesinde aldığı kararları töhmet altında bırakan, kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerini yıpratmayı amaçlayan, cenaze törenimizin üzerine gölge düşüren bu kişileri ve davranışları kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Bu elim olaya sebep olan katili lanetliyoruz" diye konuştu.

İSTİFASINI AÇIKLADI

ESOGÜ Rektörü Prof.Dr. Hasan Gönen, konuşmasının sonunda istifa ettiğini açıklayarak, "2011 yılından bugüne bilimi rehber edinerek, yüce Türk milletinin onur ve şerefini yükseltecek çalışmaları tüm mesai arkadaşlarımla birlikte yapmaya gayret ettim. Devletimizin bekası, soruşturmanın selameti ve üniversitem başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması adına görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

OLAY

Olay geçen 5 Nisan'da ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndaki Eğitim Fakültesi'nde meydana geldi. Araştırma görevlisi Volkan Bayar tabancayla Dekan Yardımcısı Dr.Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr.Yasir Armağan ve Araştırma Görevlisi Serdar Çağlak'ı tabancayla öldürdü. Volkan Bayar olayın ardından eşi Saadet Aylin Bayar ile birlikte gözaltına alındı. Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Saadet Aylin Bayar ise adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.



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