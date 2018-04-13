Osmangazi Üniversitesi'nde yeni rektör göreve başladı

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, 5 Nisan'da 4 öğretim görevlisinin, araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından öldürülmesinin ardından istifa eden Prof. Dr. Hasan Gönen'in yerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından atanan Prof. Dr. Kemal Şenocak görevine başladı. Üniversite kampüsündeki camide cuma namazı öncesinde öldürülen 4 kişi için mevlit okutuldu.

Dün olağanüstü toplanan YÖK Genel Kurulu'nda, önceki gün istifa eden ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen'in istifası kabul edildi. YÖK, Gönen'in yerine ESOGÜ rektörlüğü görevine vekaleten Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı atadı. Şenocak bugün öğleden sonra Eskişehir'e gelerek görevine başladı.

MEVLİT OKUTULDU

Öldürülen Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, öğretim üyesi Dr. Serdar Çağlak, araştırma görevlisi Yasir Armağan ve Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'nun için bugün cuma namazı öncesi ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii'nde mevlit okutuldu. Türk Eğitim Sen Eskişehir 2 Nolu Üniversiteler Şube Başkanı Gürol Yer, düzenledikleri mevlit ile ilgili olarak, "Yüreğimiz kan ağlıyor. 4 vatan, millet sevdalısını katlettiler. Bu bizi son derece üzdü. Biz çalışma arkadaşları olarak arkadaşlarımıza en azıdan manevi bir borç ödemek için ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii'nde mevlit tertip ettik. Sözün bittiği noktadayız. Arkadaşlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.



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