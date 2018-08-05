Osman Öztürk'e Uluslararası Ödül

gelen isimlerden, 'Güvenli Okul' projesinin mimarı Osman Öztürk, edebiyat alanında da başarılarıyla
ses getirmeye devam ediyor. Öztürk'e İtalya'daki yarışmadan uluslararası bir ödül geldi.
2007 yılında ilk şiir kitabı olan “BAKRAÇ” ile kısa sürede ismini duyuran, ulusal ve uluslararası şiir
festivallerine katılarak, ülkemizi başarıyla temsil eden Öztürk, İtalya’da düzenlenen Uluslararası Şiir
Yarışması “Vitruvio Ödülü 2018” kapsamında PREMIO VITRUVIO ödülünün sahibi oldu.
Giuliana Coppola, Chiara Armillis, Gabriella Legno, Bruna Malinzi Caroli, Maria Carrassi, Claudia
Piccinno ve Enrico Romano’nun jüri üyesi olduğu yarışmada Öztürk'ün 'Bir Hıçkırık Duyarsan
Karanlığın İçinde' isimli şiiri, ödüle layık görüldü.
ŞİİRLERLE AVRUPA'YA DOSTLUK KÖPRÜSÜ
başarıyla temsil etmeye devam ediyor. 5 şiir kitabı bulunan şair, Sırbistan Belgrad’da Sırpça ve
Almanya Hamburg’da 5 dilde çıkacak olan kitapları ile Avrupa'da da dostluk köprüsü kuracak.
Öztürk'ün yine alanında bir ilk olarak Almanya’da çıkacak olan kitabının editörlüğünü Almanya
Hamburg Yazarlar Derneği Onursal Başkanı Gino Leineweber yaptı.
Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca 5 dilde şiirlerin olacağı bu
kitap amazon.com üzerinden edebiyat severlerin beğenisine sunulacak.
OSMAN ÖZTÜRK'ÜN 'PREMIO VITRUVIO' ÖDÜLÜNÜ ALAN ŞİİRİ:
Bir hıçkırık duyarsan karanlığın içinde
Aklına gelince ben uzaklara dalarsan
Bir hüzün kasırgası esip de yüreğine
Gecenin siyahına gözyaşını saklarsan
Bil ki seni özledim.
Bir yıldız kayarsa gözlerinin göğünde
Bir dalga mavi deniz çarparsa dizlerine
Ağlayan bir yüreği rüyada gördüğünde
Bir damla yaş düşerse masmavi gözlerinde
Bil ki seni özledim.
Bir sabah pencerene gün ışığı doğarken
Boğazında bir düğüm nefesini keserse
Kulaklarında aşkın şarkıları çalarken
Bir hasret fırtınası ılık ılık eserse
Bil ki seni özledim.