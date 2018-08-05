Osman Öztürk'e Uluslararası Ödül



ŞİİRLERLE AVRUPA'YA DOSTLUK KÖPRÜSÜ





Şiirleri 22 dile çevrilen ve birçok ülkede yayınlanan Osman Öztürk, Avrupa'da Türk Edebiyatınıbaşarıyla temsil etmeye devam ediyor. 5 şiir kitabı bulunan şair, Sırbistan Belgrad’da Sırpça veAlmanya Hamburg’da 5 dilde çıkacak olan kitapları ile Avrupa'da da dostluk köprüsü kuracak.Öztürk'ün yine alanında bir ilk olarak Almanya’da çıkacak olan kitabının editörlüğünü AlmanyaHamburg Yazarlar Derneği Onursal Başkanı Gino Leineweber yaptı.Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca 5 dilde şiirlerin olacağı bukitap amazon.com üzerinden edebiyat severlerin beğenisine sunulacak.Bir hıçkırık duyarsan karanlığın içindeAklına gelince ben uzaklara dalarsanBir hüzün kasırgası esip de yüreğineGecenin siyahına gözyaşını saklarsanBil ki seni özledim.Bir yıldız kayarsa gözlerinin göğündeBir dalga mavi deniz çarparsa dizlerineAğlayan bir yüreği rüyada gördüğündeBir damla yaş düşerse masmavi gözlerindeBil ki seni özledim.Bir sabah pencerene gün ışığı doğarkenBoğazında bir düğüm nefesini keserseKulaklarında aşkın şarkıları çalarkenBir hasret fırtınası ılık ılık eserseBil ki seni özledim.