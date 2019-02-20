Serpil KIRKESER - İstanbul - GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamedeki şüpheliler arasında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora da yer alıyor. 16 şüpheliye 10 suçlama yöneltildi. Suçlamalar arasında 'darbeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'nitelikli mala zarar verme' de bulunuyor. İddianamede şüphelilerin 2011 yılından itibaren söz konusu olayları yönlendirmeye başladığı öne sürülüyor. Şüpheliler, Gezi parkına ilişkin Türkiye'de meydana gelen tüm olaylardan sorumlu tutuluyor. Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İddianamede, Bakanlar kurulu ve 746 kişi iddianamede müşteki olarak yer alıyor. 657 sayfalık iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Osman Kavala soruşturması tamamlandı (2)
Serpil KIRKESER - İstanbul - GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamedeki şüpheliler arasında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora da...
20 Şubat 2019 Çarşamba 16:36
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