Oruç tutamadığı için başlattığı projeyle 60 bin çocuğu giydirdi

Hande NAYMAN/İZMİR, ()- İZMİR'de yaşayan Nuran Baştan (29), yaklaşık 3 yıl önce ramazan ayında oruç tutamadığı için çocuk giydirmeye karar verdi. Çevresindekileri de bu hayra ortak eden Baştan, kısa süre içinde girişimini 'Bir çocuk da sen giydir' projesine dönüştürdü. Şu anda 22 bin üyesi bulunan ve birçok iş insanı tarafından desteklenen proje kapsamında, Türkiye genelinde 60 bin çocuğa giysi yardımı yapıldı. Sokaklarda dolaşarak insanları bu projeye dahil ettiğini söyleyen Baştan, "Çocukların gülümsemesine sebep olduğum için vicdanen çok mutluyum ve içimdeki kelebeği durduramıyorum" dedi.

Nuran Baştan 2016 yılında ramazan ayında oruç tutamadığı için dezavantajlı çocuklara giysi yardımı yapmaya karar verdi. Çevresindekileri de bu yardıma dahil eden Baştan, sokak sokak dolaşıp, insanlarla konuşarak destekçi topladı. Vatandaşları da giysi yardımına ikna etmek için 'Kesinlikle para istemiyorum' diyerek iletişim kuran Baştan, kısa süre içinde yüzlerce kişiye ulaştı. Daha sonra bu yardımını 'Bir çocuk da sen giydir' isimli projeye dönüştüren Baştan, kendi geliştirdiği proje ile Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların hayatına dokunmayı başardı. Şu anda 22 bin üyesi bulunan proje ile Türkiye genelinde 78 ilde giysi yardımı yapan Baştan, birçok iş insanı tarafından da desteklenmeye başladı. Yıllar önce başlattığı projesinin çığ gibi büyüdüğünü söyleyen Baştan, "Küçücük bir kıvılcımın bu kadar büyüyeceğini hayal etmemiştim. İnsanlar isteyince her şeyi başarabiliyormuş. O çocukların gülümsemesine sebep olmak çok güzel bir duygu. Vicdanen çok mutluyum ve içimdeki kelebeği durduramıyorum. Biz öğrencilere yardım ederken onları incitmek istemiyoruz. Yardımlarımızı yaparken gönderdiğimiz ürünlerin üzerine notlar ve mektuplar koyuyoruz. 'Siz çok başarılı olduğunuz için bu hediyeleri size gönderdik, eğer başarılı olmaya devam ederseniz tekrar göndereceğiz' diyoruz" dedi.

'İKNA EDEBİLDİKLERİMİ DAHİL ETTİM'

Başlangıçta çevresindekilerin de bu yardıma severek dahil olduğunu söyleyen Baştan, "Okullardan listeler istedik. Daha sonra tek tek sokaklarda insanlarla konuşarak destekçi topladım. Söze 'kesinlikle para istemiyorum' diyerek başlıyordum, çünkü ancak o zaman dinliyorlardı. İkna edebildiğim insanlardan kıyafet yardımı topladım ve dezavantajlı bölgelerdeki okullara göndermeye başladık. Bu proje hiç ummadığım şekilde git gide büyüdü. Toplamda 60 bin öğrenciye ulaştık ve hedefimiz daha fazla çocuğa ulaşmak. Türkiye'de Tunceli, Erzincan ve Adana olmak üzere üç il dışında diğer tüm illere yardım gönderdik" diye konuştu.

KONSERE GİRİŞ BİLETİ; MONT VE BOT YARDIMI

Hediyeleri teslim ettikten sonra genellikle okullardan fotoğraf ve video aldıklarını söyleyen Baştan, "Toka, çorap, iç çamaşırı, ayakkabı olmak üzere üyelerimiz her türlü ihtiyacı temin ediyor. Kışın ise bot ve mont gönderimi yapıyoruz. 19 Aralık Perşembe günü Konak'ta bulunan bir kafede saat 20.00'de çocuklar yararına bir konser düzenliyoruz. Bu konserde birçok sanatçı sahne alacak ve konsere giriş ücreti ise çocuklara bot ve mont yardımı yapmak. Gelen kişiler çocuklara bot ve mont getirecekler" şeklinde konuştu.