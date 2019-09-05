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Oruç Reis, Antalya'dan ayrıldı
DOĞU Akdeniz'de görev yapmak üzere İstanbul'dan yola çıkan ve Antalya'ya gelen Oruç Reis araştırma gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere kentten ayrıldı. Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere 29 Ağustos günü Antalya Konyaaltı...
GENEL 05.09.2019, 09:16
DOĞU Akdeniz'de görev yapmak üzere İstanbul'dan yola çıkan ve Antalya'ya gelen Oruç Reis araştırma gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere kentten ayrıldı.
Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere 29 Ağustos günü Antalya Konyaaltı Sahili’ne gelen Oruç Reis araştırma gemisi, Akdeniz'de görevini yapacağı bölgeye intikal etmek üzere dün akşam saatlerinde kentten ayrıldı. Oruç Reis'in varış noktası ise Mersin'in Taşucu Limanı. Mersin'e intikali devam eden Oruç Reis araştırma gemisine, donanmaya ait fırkateyn ve hücumbotların eşlik edeceği kaydedildi.
Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere 29 Ağustos günü Antalya Konyaaltı Sahili’ne gelen Oruç Reis araştırma gemisi, Akdeniz'de görevini yapacağı bölgeye intikal etmek üzere dün akşam saatlerinde kentten ayrıldı. Oruç Reis'in varış noktası ise Mersin'in Taşucu Limanı. Mersin'e intikali devam eden Oruç Reis araştırma gemisine, donanmaya ait fırkateyn ve hücumbotların eşlik edeceği kaydedildi.
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