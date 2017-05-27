Oruç Baba Türbesi'nde ilk iftar

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,() FATİH'te bulunan Oruç Baba Türbesi'nde ilk iftarlarını yapmak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerine doğru toplanmaya başladı. İftar vakti yaklaştıkça türbeye çıkan bütün yollarda uzun kuyruklar oluştu.

Bu yılki Ramazan ayının ilk orucunu Oruç Baba Türbesi'nde açmak isteyen vatandaşlar türbeye akın etti. İftar vakti yaklaştıkça türbeye çıkan hemen hemen tüm yollarda uzun kuyruklar oluştu. Bazı vatandaşlar birbirlerine sirke ve çay şekeri dağıtırken, bazı vatandaşlar da türbede dua ederek dileklerde bulundu. Demir parmaklıklarla çevrili Oruç Baba Türbesinin içinde bekleyen görevliler aldıkları cüzdan, anahtar gibi eşyaları türbeye sürdü. Türbe etrafını ve bahçesini doldurup sokağa taşan vatandaşlar, buldukları yere bezler sererek yer sofraları oluşturdu. Ezanın okunmasıyla birlikte de vatandaşlar Oruç Baba'nın yaptığı gibi sirke ve ekmek ile yanlarında getirdikleri yiyeceklerle oruçlarını açtılar.

KIZIM BEBEK İSTİYORDU, ONUN İÇİN BEŞİK YAPTIM

Oruç Baba Türbesine Osmaniye'den gelen bir kadın, "Kızım bebek çok istiyordu, onun için beşik yaptım. İnşallah hayırlısıyla, önce Allah'tan sonra vesile olarakta Oruç Baba'dan dileyerek hayırlı bir evlat nasip etmesini diledik" dedi.

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