Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Oruç Baba Türbesi'nde ilk iftar

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,() FATİH'te bulunan Oruç Baba Türbesi'nde ilk iftarlarını yapmak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerine doğru toplanmaya başladı. İftar vakti yaklaştıkça türbeye çıkan bütün yollarda uzun kuyruklar oluştu. Bu...

Oruç Baba Türbesi'nde ilk iftar

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,() FATİH'te bulunan Oruç Baba Türbesi'nde ilk iftarlarını yapmak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerine doğru toplanmaya başladı. İftar vakti yaklaştıkça türbeye çıkan bütün yollarda uzun kuyruklar oluştu.

Bu yılki Ramazan ayının ilk orucunu Oruç Baba Türbesi'nde açmak isteyen vatandaşlar türbeye akın etti. İftar vakti yaklaştıkça türbeye çıkan hemen hemen tüm yollarda uzun kuyruklar oluştu. Bazı vatandaşlar birbirlerine sirke ve çay şekeri dağıtırken, bazı vatandaşlar da türbede dua ederek dileklerde bulundu. Demir parmaklıklarla çevrili Oruç Baba Türbesinin içinde bekleyen görevliler aldıkları cüzdan, anahtar gibi eşyaları türbeye sürdü. Türbe etrafını ve bahçesini doldurup sokağa taşan vatandaşlar, buldukları yere bezler sererek yer sofraları oluşturdu. Ezanın okunmasıyla birlikte de vatandaşlar Oruç Baba'nın yaptığı gibi sirke ve ekmek ile yanlarında getirdikleri yiyeceklerle oruçlarını açtılar. 

KIZIM BEBEK İSTİYORDU, ONUN İÇİN BEŞİK YAPTIM
Oruç Baba Türbesine Osmaniye'den gelen bir kadın, "Kızım bebek çok istiyordu, onun için beşik yaptım. İnşallah hayırlısıyla, önce Allah'tan sonra vesile olarakta Oruç Baba'dan dileyerek hayırlı bir evlat nasip etmesini diledik" dedi.  

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246