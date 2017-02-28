Ortaokulda 'Küfürsüz hava sahası' projesi hayata geçti, ihlal eden öğrenci ceza aldı

Engin ÖZMEN / EDİRNE, () - EDİRNE’nin Süloğlu İlçesi’ndeki Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrencilerin kendi aralarında argo konuşmasını engellemek için, 'küfürsüz hava sahası' adıyla proje başlatıldı. Küfreden ya da argo kelimelerle konuşan çocuklara basit cezalar uygulandığını belirten Okul Müdürü Nilgün İncik, "Proje sayesinde okulda çocukların küfretmesini engellediğimiz gibi, evlerinde ailelerinin de argo konuşmalara izin vermediler" dedi.

Edirne merkezine 30 kilometre uzaklığındaki 8 bin nüfuslu Süloğlu İlçesi’nin 221 öğrencisi bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrencilerin kendi aralarında küfretmeden ya da argo kelimeler kullanmadan iletişim kurabilmek için, 'küfürsüz hava sahası' adıyla proje başlatıldı. Okulun koridor ve sınıflarına projeyi anlatan pankartlar asıldı. Okul Müdürü Nilgün İncik, amaçlarının öğrencilerin kendi aralarındaki iletişimleri sırasında argo kelimelerden uzak durmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Proje kapsamında öğrencilerin arasına 'ajanlar' göndererek küfredip etmediklerini şikayet yöntemiyle tespit ettiklerini kaydeden İncik şunları anlattı:

"Okul içerisinde ve dışarısında kişilerin birbirlerine hitap tarzlarında yanlışlıklar hem öğrencilerimizi, hem de öğretmenlerimizi çok rahatsız etmekteydi. Biz de bu amaçla, 'küfürsüz hava sahası' projesi gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin kelime dağarcıklarını zenginleştirerek, Türkçemizdeki güzel kelimeleri kullanarak, birbirlerine sevgi ve saygı çerçevesinde konuşmalarını amaçladık. Başarılı da olduk. İlçede bununla ilgili çalışmalar yaptık. Yürüyüş düzenledik, ayrıca öğrencilerimiz broşürler dağıttılar. Halkın da katkısıyla projenin ilerlemesini, gelişmesini sağladık."

HER KÜFRE CEZA

Uygulamayla öğrencilerin birbirleriyle daha saygılı konuşmaya başladığını belirten Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Nilgün İncik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Argo kelimelerden uzak durdular. Sadece bizimle değil, kendi aralarındaki iletişimlerinde de bu fark edildi. Velilerin de çocuklarına yönelik davranışlarında olumlu dönüşler olduğunu anladık. Proje kapsamında basit bir ceza sistemi uyguladık. Öğrencilerin arasında 'ajan' dediğimiz küfredenleri tespit eden ve şikayet eden öğrencilerimiz oldu. Projede küfreden öğrenciler için birinci defasında uyarı, ikinci seferinde güzel konuşma yapma ya da bununla ilgili pano hazırlama cezası verdik. Üçüncü sefer ve sonraki her küfür için okula sıvı sabun almalarını istedik. İlk başladığımızda bu cezaları uyguladık ama kısa bir süre sonra küfür ve argo okuldan ayrılmış oldu."

Okulun Fen Bilgisi öğretmeni Tuğba Akman da, "Uygulamanın etkileri çok güzel oldu. Hem öğrenciler, hem de veliler argo ve küfürlü konuşmayı bıraktı" dedi.

KIZ ÖĞRENCİ: MEMNUN OLDUK

Öğrencilerden 13 yaşındaki Minel Koç ise. özellikle erkek arkadaşlarının proje sayesinde küfürlü konuşmadıklarını belirterek, "Proje başlamadan önce sık sık arkadaşlar arasında argo kelimeler kullanıyordu. Sonra uyarı ve diğer cezalardan sonra arkadaşlarımız arasında küfür kullanılmamaya başlandı. Biz de bundan memnun olduk" diye konuştu.

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