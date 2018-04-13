Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

Ortaokul öğrencilerinden şehitlik ziyareti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'deki Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencileri, Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek, dua edip, şehit aileleriyle bir araya geldi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyan ortaokul öğrencileri, Türkiye Harp...

Ortaokul öğrencilerinden şehitlik ziyareti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'deki Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencileri, Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek, dua edip, şehit aileleriyle bir araya geldi.
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyan ortaokul öğrencileri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin üyeleri ve yöneticileriyle Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte konuşan Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu'nun müdürü Hakan Yüksel, "Okulumuz öğrencilerinin bilinçlenmesi ve vatanı savunacak bireylerin yetişmesi için bugün ülkemizin her yerinde ve Suriye'de mücadele eden askerlerimizi hatimle anmak istedik" dedi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ise "Öğrencilerimizin hatim duasını askerlerimiz için yapma isteğini elbette kabul ettik. Gelecek neslin hem imanlı hem de inançlı ve milli hassasiyetlere saygılı yetişmesi için bu tür çalışma ve programların önemli olduğunu her zaman söylüyoruz. Bizler için şahadet şerbeti içen ağabeylerine amcalarına ahde vefa borçlarını ödeme konusunda söz vermek için buradalar" diye konuştu.
Konuşmaların ardından dua yapılırken, öğrenciler, şehit mezarlarına kırmızı güller bırakıp, su döktü. Ortaokul öğrencileri, daha sonra şehit anneleriyle kucaklaşıp, ellerini öptü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314