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Ortaokul öğrencileri şehit için mevlit okudu, harekata katılan askerlere dua etti

Erzurum Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu Kütüphane Kulübü öğrencileri, 2008 yılında PKK'lı teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Cahit Yıldırım'ın mevlidini Şehit ve Gaziler Derneği'nde okuyup,...

GENEL 14.10.2019, 09:46

Erzurum Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu Kütüphane Kulübü öğrencileri, 2008 yılında PKK'lı teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Cahit Yıldırım'ın mevlidini Şehit ve Gaziler Derneği'nde okuyup, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere de dua etti.
Merkez Yakutiye ilçesindeki Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube'sine ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir', 'Sefer bizim, zafer Allah'ındır', 'Şehit olmayı göze almayan, gazi olamaz' pankartları ile gelen yaklaşık 50 öğrenci, gaziler tarafından karşılandı. Öğrenciler şehit Piyade Uzman Çavuş Cahit Yıldırım'ın 11'inci yıl dönümü nedeniyle okulda okudukları hatmin mevlidini ise dernekte okudu. Öğrenciler, Barış Pınar'ı harekatına katılan askerler için de ellerini açıp dua ettiler. Dernek üyeleri, çocuklara tatlı ikramında bulundu ve onlarla sohbet etti.
Mevlide katılan şehit Cahit Yıldırım'ın eşi Cezminur Yıldırım, duygulu anlar yaşadı. Eşinin Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ndeki Aktütün Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit düştüğünü söyleyen 3 çocuk annesi Yıldırım, Benim ve çocuklarımın kahramanı olan Cahit Yıldırım, Erzurum'un 251'inci şehidi. Ölümünün 11'inci yıl dönümü nedeniyle evde hatim okuttum. Çocuklarımız da mevlidini derneğimizde okudu. Şehitlerimizin unutulmaması çok güzel bir duygu. Vatan hainleri bunu bilsin ki ben ve çocuklarım da bu ülke için şehit olmaya hazırız diye konuştu.
Mevlid sonrası çocuklara elleriyle tatlı ikram eden Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, öğrencilerin kendilerini duygulandırdığını söyledi. Terörle mücadelede girdikleri silahlı çatışmada gazi oldukları gibi şehit olmaya da hazır olduklarını ifade eden Başkan Akgül, Afrin operasyonunda olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Askerlik Şubesi'ne gidip müracaat edeceğiz. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin. Bugün öğrencilerimizin buraya gelip şehidimize mevlid okuması çok anlamlıydı. Allah hepsinden razı olsun. Onların bizlere sahip çıktığını görmek güzel bir duygu dedi.
Öğrenciler mevlit ve duadan sonra şehit yakınları ve gazilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Öğrenciler, geldikleri gibi sloganlar eşliğinde dernekten ayrılarak okullarına gitti.

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