Ortaokul öğrencileri Halep için seferber oldu

ANKARA, () - ANKARA'nın Nallıhan İlçesi'ndeki Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, insanlık dramının yaşandığı Halep için topladıkları un ve battaniyelerden oluşan 2 TIR'lık malzemeyi bölgeye göndermenin mutluluğunu yaşadı.

İlçe merkezinde, geniş halk katlımı ile gerçekleştirilen törende konuşan okul müdürü Mustafa Eryiğit, "Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu olarak topluma duyarlı öğrenciler yetiştirme gayretindeyiz. İlçemizde 3 yıldır devam ettirdiğimiz 'Askıda ekmek' projesi, 9 yetime her ay katkı sağladığımız 'yetim kardeş' projemiz ve Ermenek’e yardım eli projelerinin yanısıra, bulunduğumuz coğrafyada yaşananlara da duyarsız kalmadık. Suriyeli bebekler için bebek bezi kampanyamızı başarıyla tamamladık. Son olarak ise Halep için un ve battaniye kampanyası düzenleyerek, topladığımız malzemeleri Halep’teki kardeşlerimize gönderdik. Biz Nallıhan halkı olarak gözleri olup göremeyenlerden, kulağı olup duymayanlardan, kalbi olup mühürlenenlerden olmadık. Rabbim Halep’teki mazlum insanları korusun, yar ve yardımcıları olsun" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice de törende yaptığı konuşmada, Nallıhan halkının yardımseverliğine vurgu yaparak, çalışmada katkısı olanlara teşekkür etti.

İmam Hatip Platformu Başkanı Gökhan Arıcı ise konuşmasında, Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu'nun anlamlı projelere imza attığını belirterek, okulun örnek olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından okulun en küçük öğrencisi Ömer Savuran'ın okuduğu dua ile birlikte un ve battaniyelerle dolu TIR'lar Halep için yola çıktı.

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