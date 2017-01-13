Ortaköy saldırısı soruşturmasında 2 tutuklama istemi

Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-YILBAŞI gecesi 39 kişinin öldüğü Ortaköy'deki gece kulübü saldırısına ilişkin saldırganla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 Uygur asıllı Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Ortaköy'deki ünlü eğlence kulübü Reina’da gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ifadesi alınan şüpheliler Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Ruhsatsız ateşli silah satın alma ve taşıma", "Nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım" ve "Anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TERÖRİSTLE BİRLİKTE KONYA'DA EV KİRALAMIŞLAR

Savcılığın sevk yazısında, Uygur asıllı Çin vatandaşı olan iki şüpheliden Omar Asım'ın Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristle Konya'da ev kiraladıkları ve kontratın Omar Asım'ın üst aramasında ele geçirildiği belirtildi. Reina saldırganının Konya'da kiraladıkları konutun apartman görevlisi tarafından Omar Asım'la birlikte görüldüğünün tespitinin yapıldığı kaydedildi.

SİLAHI MAKARNA PAKETİNDE GÖNDERMİŞLER

Sevk yazısında, Konya Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan Mehmet E., isimli şüphelinin15 Aralık tarihinde şüpheli Omer Asım'a Konya Otogarı'ndan bir otobüs firması ile paket gönderdiği, otobüsün muavin ve şoförünün paketten şüphelenmesi üzerine kontrol ettiklerinde ise makarna paketine sarılı "Ziksauer" marka tabanca bulunduğu, emanet paketi almak için İstanbul Otogarı'na gelen şüpheliler Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti'nin yakalandıkları anlatıldı. Ayrıca, Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod adlı şüphelinin 15 Aralık 2016 tarihinde Konya'dan İstanbul'a geldiği belirtildi.

TÜRKİYE'DEKİ TERÖR EYLEMLERİ ANLATILDI

Sevk yazısında ayrıca DAEŞ terör örgütünün bir diğer adının IŞİD olduğu belirtilerek, örgütün Türkiye'de 2014'ten bugüne kadar Ortaköy saldırısıyla birlikte 10 terör eylemi gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.

Şüphelilerin nöbetçi hakimlikte ifade vermeleri bekleniyor.