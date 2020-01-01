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Ortaköy'de kutlamaların ardından temizlik çalışması yapıldı
Osman BAKIR / İSTANBUL,() ORTAKÖY'deki yeni yıl kutlamalarının ardından çöplerle dolan meydanı temizlik işçileri temizledi. Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Ekipleri vakit kaybetmeden binlerce kişinin çöpünü temizlemeye başladı. "İŞİMİZİ...
GENEL 01.01.2020, 04:14
Osman BAKIR / İSTANBUL,() ORTAKÖY'deki yeni yıl kutlamalarının ardından çöplerle dolan meydanı temizlik işçileri temizledi. Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Ekipleri vakit kaybetmeden binlerce kişinin çöpünü temizlemeye başladı.
"İŞİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"
Yılbaşında da çalışarak insanlara hizmet eden Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşçisi Ahmet Şahin, "Çok mutluyuz, çok da sevinçliyiz. İnsanları çok seviyoruz. İşimizi seviyoruz, işimizle gurur duyuyoruz. Yılbaşında ekmeğimiz için çalıştık. 2020'den de her şeyin hayırlısını istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
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