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Ortaköy'de kumpircilerin olduğu yerin altından geçen kanal çöktü (1)

BEŞİKTAŞ Ortaköy Deresi’ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu. Kaldırım taşları yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanala düştü. Her gün binlerce kişinin bulunduğu alandaki çökme...

GENEL 29.09.2019, 16:24
BEŞİKTAŞ Ortaköy Deresi’ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu. Kaldırım taşları yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanala düştü. Her gün binlerce kişinin bulunduğu alandaki çökme sabah saatlerinde olunca ölen ya da yaralanan olmadı.

 

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