Ortaköy'de gece kulübü önündeki silahlı çatışma kamerada

Ali AKSOYER/İSTANBUL() - ORTAKÖY'de bir gece kulübünün önünde 1 kişinin ölümü iki kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Polisin gece kulübünde yapılan aramada ele geçirdiği 7 tabancanın kriminal incelemesi ise sürüyor. Olayda hayatını kaybeden Alkan Uçarer (25) ile gözaltına alınan gece kulübü çalışanlarının daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları bulunduğu öğrenildi.

ORTAKÖY'DE SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKMIŞTI

Ortaköy, Muallim Naci Caddesi üzerinde bir hafta önce meydana gelen olayda içeride arkadaşları ile birlikte müşteri olarak bulunan Alkan Uçarer, işyeri çalışanları ile kavga etmiş ardından dışarı çıkıp mekana doğru ateş açmıştı. Kapı önünde duran işyeri çalışanlarının da karşılık vermesi üzerine çıkan silahlı çatışma sonucu Alkan Uçarer vücuduna isabet eden 9 kurşunla hayatını kaybetti. Olayda iki kişide çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sırasında şarkıcı Hande Yener'in de içerde müşteri olarak bulunduğu öğrenilmişti.

OLAYLA İLGİLİ 7 KİŞİ SORGULANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı. İşyerinde yapılan aramada 7 ruhsatsız silah ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 7 kişi olayla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin kapıda dururken birinin kendilerine doğru gelerek ateş ettiğini kendilerini korumaya çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

ÖLENİNDE ÖLDÜRENLERİN DE POLİSE GELİŞ KAYITLARI VAR

Öte yandan soruşturma sırasında olayda hayatını kaybeden Alkan Uçarer'in daha önceden kasten yaralama, tehdit, hakaret suçlarından polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. Eğlence mekanının çalışanlarının ise yine kasten yaralama suçlarından daha önceden gözaltına alındığı öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde Alkan Uçarer'in eğlence yerinden çıkışından çok kısa süre sonra geri dönerek ateş etmeye başladığı görülüyor. Eğlence mekanın kapısında duranların da karşılık vermesiyle silahlı çatışmaya dönüşen olayın görüntülerinde Alkan Uçarer'in silahını düşürerek yere düşmesi, ardından bir kişinin yere düşen silahı alarak ona ateş etmesi de yer alıyor.

4 KİŞİ TUTUKLANDI, 7 TABANCANIN KRİMİNAL İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Osman K., Yigit U., Ahmet E., Mehmet A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgili ele geçirilen 7 tabancanın ise kriminal polis laboratuvarında incelemeleri sürüyor. İnceleme sonucu hangi silahların Alkan Uçarer'in öldürülmesinde kullanıldığı tespit edilecek.

(FOTOĞRAFLI)

