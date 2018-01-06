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Ortaköy'de denizden haç çıkarma töreni

Hakan KAYA -Özgür EREN/İSTANBUL,() Hz.İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor. O yerlerden biri de Ortaköy oldu.  Sabah saatlerinde Ortaköy'deki Ayios Fokas...

Ortaköy'de denizden haç çıkarma töreni

Hakan KAYA -Özgür EREN/İSTANBUL,() Hz.İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor. O yerlerden biri de Ortaköy oldu. 

Sabah saatlerinde Ortaköy'deki Ayios Fokas Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini Boğaz Kiliseleri Metropoliti İrineos Yuanidis yönetti. Ayinin ardından ziyaretçiler haç atma törenini izlemek için sahile indi.  Boğaz Kiliseleri Metropoliti İrrineos Yuanidis tarafından yapılan duanın ardından haç, tekneden denize atıldı. Haçın atılmasıyla birlikte tekneden 3 kişi haçı çıkarmak için boğazın soğuk sularına atladı. Tekneden denize atlayan 3 kişiden Sotiri Yumurta haçı denizden ilk alan kişi oldu.

(FOTOĞRAF)

 

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