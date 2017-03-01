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Ortakent Yahşi sahilinde deniz dibi temizliği

BODRUM'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen deniz dibi temizliği projesi kapsamında, Ortakent Yahşi sahili temizlendi. Koydan dalgıçlar tarafından yaklaşık 520 kilo atık toplandı. Bodrum Belediyesi tarafından 'Denize en çok mavi...

Ortakent Yahşi sahilinde deniz dibi temizliği
BODRUM'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen deniz dibi temizliği projesi kapsamında, Ortakent Yahşi sahili temizlendi. Koydan dalgıçlar tarafından yaklaşık 520 kilo atık toplandı.
Bodrum Belediyesi tarafından 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla sadece karada değil, denizde de çevreyi temiz tutmanın ne denli önemli olduğu bilinciyle üç yıldır düzenlenen deniz dibi temizliğinin bu haftaki adresi, Ortakent Yahşi Koyu oldu. Sabah saatlerinden itibaren Bodrum Belediye A.Ş. Müsgebi Cafe önünden başladıkları çalışmalarda dalgıçlar, deniz dibinde biriken atıkları toplayarak karaya çıkardı. Temizlik sırasında dalgıçlar tarafından bulunan bir tüfek ise emniyet güçlerine teslim edildi. Güneşli bir havada gerçekleşen deniz dibi temizliğinde serinlemek için yüzerek dalgıçların yanına doğru giden köpekler de etkinliğe renk kattı. Proje kapsamında 12 kişilik Bodrum Belediyesi dalış ekibi tarafından koydan yaklaşık 520 kilo atık çıkarıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çıkarılan atıkları hemen ayrıştırarak kamyonete yükledikten sonra Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürdü.
Etkinliğe öğretmenleriyle birlikte katılan Dr. Hüseyin Mümtaz Ataman İlkokulu öğrencileri, merakla dalgıçları izledi. Merak ettikleri konularda sorular soran öğrenciler, denizden çıkarılan atıkları da meraklı gözlerle izledi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli çevre mühendisi Ahmet Acar da etkinlik alanındaki öğrencilere; atıkların geri dönüşümünü, geri dönüşüm sürelerini, çevreye verebileceği zararları anlatan bir sunum yaptı.
Her hafta bir koyda gerçekleşen temizlik etkinliğinin bir sonraki adresinin, 8 Mart Çarşamba günü Bitez Koyu olacağı belirtildi. Çalışmalar daha sonraki haftalarda sırasıyla Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve Bardakçı koylarında gerçekleşecek. Temizlik çalışması, Kumbahçe Mahallesi'nde sona erecek.

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