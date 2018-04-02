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Ortakent-Yahşi'de deniz dibi pırıl pırıl oldu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'un Ortakent-Yahşi Mahallesi sahilinde Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi tarafından yapılan ve 2 saat süren deniz dibi temizliğinde palstikten metale kadar toplam 180 kilogram atık çıkartıldı. 'Denize...

Ortakent-Yahşi'de deniz dibi pırıl pırıl oldu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'un Ortakent-Yahşi Mahallesi sahilinde Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi tarafından yapılan ve 2 saat süren deniz dibi temizliğinde palstikten metale kadar toplam 180 kilogram atık çıkartıldı.
'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla gerçekleştirilen Bodrum Belediyesi deniz dibi temizlik çalışmaları, Ortakent-Yahşi Mahallesi sahilinde devam etti. Müskebi sahilinden başlatılan çalışmalarda Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi'nde görevli dalgıçlar, limanın etrafını dolaşarak deniz dibini atıklardan arındırdı. Dalış sırasında dalgıçlarla birlikte suya atlayan bir sokak köpeği ise çalışmalara neşe kattı. Yüzerken kendini sevdirmek ve dalgıçların üstüne atlayarak onlarla oyun oynamak isteyen sevimli köpek ilgi odağı oldu. Köpek zaman zaman dalgıçlara zor anlar yaşatsa da keyifli görüntüler ortaya çıktı.
Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu 3-B sınıfından 38 öğrenci ile öğretmenleri İlkem Karaçiçek de çalışmaları izledi. Öğrenciler sokak köpeğini de görünce bol bol gülüp eğlendi.
Yaklaşık iki saat süren çalışmalarda özellikle dere ağzında toplanan atıklar kıyıya çıkartıldı. Çalışmalarda 59 kilogram plastik, 14 kilogram metal, 67 kilogram tekstil ürünü, 30 kilogram bahçe eşyası ve 10 kilogram cam atık toplandı. Kıyıya çıkartılan toplam 180 kilogram atık, ayrıştırma işlemlerinin ardından toplanarak Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.
Bu sene 19 noktada planlanan deniz dibi temizlik çalışmaları, Ortakent Yahşi'nin ardından 4 Nisan Çarşamba günü Yalıkavak Mahallesi'nde yapılacak. Daha sonra da Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba'da devam edecek çalışmaların Bodrum'da sona ereceği bildirildi.

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