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Ortadoğulu turistlerin Atatürk sevgisi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS'te tatilini geçiren Ortadoğulu turistlerin Atatürk sevgisi şaşırtıyor. Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önüne gelen turistler, çocuklarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çekinerek, öz...

Ortadoğulu turistlerin Atatürk sevgisi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS'te tatilini geçiren Ortadoğulu turistlerin Atatürk sevgisi şaşırtıyor. Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önüne gelen turistler, çocuklarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çekinerek, öz çekim yapıyor.
Ülkelerindeki Nevruz Bayramı nedeniyle Marmaris'e tatile gelen İranlı turistler, günlük şehir turlarında en çok Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Çocukları ile birlikte öz çekim de yapan İranlı ve Filistin uyruklu İsrail vatandaşı turistlerin Atatürk ilgisi şaşırtıyor. İranlı gruptan Çevre Mühendisi Arash Mahran Abdülbeyhan (37), "Ülkemde, eşimle birlikte çevre mühendisi olarak çalışıyoruz. Atatürk ile ilgili çok kitaplar okudum ve ülkemde aydın kesim, önderinizin hayranı. Yaptığı devrimler ve yenilikler dünyada bir ilk ve tek. Marmaris ve çevresinde yaptığımız kültür turlarında nerede Atatürk Anıtı ve fotoğrafı görürsem özçekim yapıyorum. Ne mutlu size böyle lidere sahip olmuşunuz" dedi.

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