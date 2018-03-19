Ortadoğu Enerji Grubu'ndan rüzgar ve jeotermal enerji atağı

ORTADOĞU Enerji Grubu, yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarına, çöp gazından enerji üretiminin yanı sıra rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji yatırımlarıyla devam ediyor. Grubun, jeotermal alanında Manisa’nın Alaşehir ve Sarıgöl İlçelerinde 3 adet, Kütahya’nın Simav İlçesi'nde 1 adet olmak üzere toplamda 4 adet jeotermal kaynak arama lisansı bulunuyor. İlk olarak Manisa Alaşehir’den başlanacak olan proje 3 faz olarak planlanıyor ve ilk fazın sondajlarına 2018 yılının ortasında başlanacak. İlk faz 24 Megawatt elektrik ( MWe) olacak ve tüm fazlar tamamlandığında şirketin Manisa’daki jeotermal kurulu gücü 72 MWe olacak.

Ortadoğu Grup; 37 yıllık bilgi birikimi, uluslararası deneyimi, güçlü teknolojik donanımı ve konusunda uzman kadrosuyla 2007 yılında enerji sektörüne adım atarak büyük bir yatırım hamlesi başlattı. Yenilenebilir enerjinin tüm türlerine yoğun ilgisi olan Ortadoğu Enerji Grubu,“Çevre dostu enerji üretimi” anlayışı ile çöp gazından enerji üretimine rüzgar, güneş, ve jeotermal enerjiyi ekledi.

Grup, yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarıyla 300 bin evin aydınlatılmasına ve yıllık yaklaşık 1,5 milyon ton karbondioksit emisyon azaltımına katkı sağladı.

ÇÖP GAZINDAN ENERJİ ÜRETİMİNDE DÜNYADA İLK 5’TE

Ortadoğu Grup bünyesinde 2007 yılında faaliyete geçen Ortadoğu Enerji Grubu, 2009 yılında İstanbul’da Avrupa’nın en büyük, dünyada ise ilk 5 arasında yer alan Kemerburgaz Odayeri Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi Santrali’yle; Megawatt elektrik 33,8 (MWe) enerji sektöründe üretim faaliyetlerine başladı.

Şirket, kısa sürede enerji sektöründe büyüyerek başta 2010 yılında Şile Kömürcüoda (16,9MWe) ve 2012 yılında Kocaeli Solaklar Çöp Gazı'ndan Elektrik Enerjisi Üretimi Santrali (6,5 MWe) projelerini tamamlayıp, faaliyete geçirdi. 2015’te de Kocaeli Dilovası Çöp Gazı'ndan Enerji Üretim Santrali’ni (2,13 MWe) devreye aldı. Odayeri, Kömürcüoda ve Solaklar ve Dilovası sahalarında yenilenebilir enerji kaynaklarına endeksli üretim yapan bu projeler kapsamında kurulan sistemlerle, depolama alanlarında oluşan ve karbondioksite göre 28 kat daha zararlı olan metan gazının neden olduğu sera gazı etkisinin önüne geçiliyor. Şirket, gerçekleştirdiği 4 projeyle karbondioksit emisyon azaltımına yıllık yaklaşık 1,5 milyon ton katkı sağlıyor.

Ortadoğu Grup, Çöp Gazından Enerji Üretim Projesi ile ICCI 2011’de “En Çevreci Yatırımcı” ödülünü, 2013 yılında İstanbul Sanayi Odası KOBİ Çevre Dostu Uygulama Jüri Özel Ödülü’nü ve Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programı Türkiye KOBİ Kategorisi ikincilik ve son olarak 2017 yılında Dubai Yüksek Enerji Konseyi tarafından düzenlenen Emirates Enerji Ödüllerinde “Büyük Enerji Projeleri” kategorisinde birinci oldu. Şirketin aynı zamanda Uluslararası Katı Atık Birliği’nde (ISWA) “Gold Member” üyeliği bulunuyor.

RÜZGAR VE JEOTERMAL ENERJİ YATIRIMLARI

Ortadoğu Enerji Grubu, 2012 yılında rüzgar enerjisi alanında Demirer Holding ile ortaklık kurarak geliştirdiği Karamürsel RES, Çerkeş RES,Hamsi RES, Poyraz Gölü RES ve Fener RES projelerinin yatırımına girişti. Bunlardan Balıkesir’de devreye alınan Poyraz Gölü RES’te, 30 MW kurulu güçle yıllık 100 milyon kWh elektrik üretiliyor. Yıllık yaklaşık 65 bin ton karbondioksit emisyon azaltımını sağlayan Poyrazgölü santrali ile 18 bin haneye elektrik sağlanıyor. Şirketin, Kocaeli, Çankırı,Balıkesir ve Sinop illerinde toplam kurulu gücü 150MW olan rüzgar enerjisi üretim lisansı bulunuyor.

Ortadoğu Enerji Grubu’nun, jeotermal alanında ise Manisa’nın Alaşehir ve Sarıgöl İlçelerinde 3 adet, Kütahya’nın Simav ilçesinde 1 adet olmak üzere toplamda 4 adet jeotermal kaynak arama lisansı bulunuyor. İlk olarak Manisa Alaşehir’den başlanacak olan proje 3 faz olarak planlanıyor ve ilk fazın sondajlarına 2018 yılının ortasında başlanacak. İlk faz 24 MWe olacak ve tüm fazlar tamamlandığında şirketin Manisa’daki jeotermal kurulu gücü 72 MWe olacak. Türkiye’nin jeotermal enerjisi alanındaki potansiyelinin kullanımına katkıda bulunmayı hedefleyen şirket, bu çerçevede Ege bölgesinde yüksek potansiyelli saha araştırmaları yapmaya da devam ediyor.

Ortadoğu Enerji Grubu, 90 MW’lık mevcut kurulu gücü, 210 MW lisans kapasitesi ile 5 yıl içerisinde 500 MW kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.