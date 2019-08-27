Son Dakika
Ortaca'da doğa için yüzme şenliği
MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, 14 Eylül'de 'Doğa için kulaç at' adıyla 15 kilometrelik yüzme şenliği düzenlenecek. Katılımcılar, Aşı Koyu sahilinden başlayıp, dünyaca ünlü İztuzu kumsalına kadar yüzecek. Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde...
GENEL 27.08.2019, 11:04
MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, 14 Eylül'de 'Doğa için kulaç at' adıyla 15 kilometrelik yüzme şenliği düzenlenecek. Katılımcılar, Aşı Koyu sahilinden başlayıp, dünyaca ünlü İztuzu kumsalına kadar yüzecek.
Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde otel işleten, triatlon sporcusu ve çevre teknisyeni Metin Çelik tarafından önceki yıllarda 3 kez yüzülen parkur, bu sene daha fazla katılımcıyla geçilecek. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Ortaca Belediyesi ve Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nin destek verdiği, Dalyan Su Sporları Kulübü Derneği'nin (DASUSDER) düzenlediği yüzme şenliği, 'Doğa için kulaç at' adıyla 14 Eylül'de yapılacak. 'Denizler yüzülebilir kıyılar kullanılabilir olsun' temasının işleneceği kulaç şenliğinde, 6 saatlik sürede, Aşı Koyu sahilinden başlanıp, İztuzu kumsalına kadar yüzülecek.
Triatlon sporcusu Metin Çelik (55), "Bu yüzme fikri, 4 yıl önce arkadaşlarla sohbet ederken oluştu. İlk yüzmem, bayağı uzun sürdü. Çünkü ben doğaya bakarak, dalarak, gezerek, yüzdüm. İkinci ve üçüncüsünü de eğlenerek yüzdüm. Zor değil. Çok kolay bir parkur. Çok neşeli, doğayı, ormanları denizin altını ve canlıları göre göre yüzüyorsun. Parkur 15 kilometre olsa da deniz suyu olduğu için rahat yüzülebilir" dedi.
Dalyan Su Sporları Kulübü Derneği üyesi gazeteci Ersin Turan (57) ise "Bu etkinliği düzenlememizin amacı bölgemizin kıyılarının bakir, denizlerimizin temiz kalmasına dikkat çekmek. Bu sene katılmak isteyenlerin sayısında artış olunca bunu dernek olarak üslenelim bir şenlik haline getirelim dedik. Metin artık yalnız yüzmeyecek. 15 kilometrelik bu parkur uzun gibi gelebilir ama bu etkinliği düzenlememizin amacı bölgemizin kıyılarının bakir denizlerimizin temiz kalmasına dikkat çekmek. Bu sene katılmak isteyenlerin sayısında artış olunca bunu dernek olarak üslenelim, bir şenlik haline getirelim dedik" diye konuştu.
Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde otel işleten, triatlon sporcusu ve çevre teknisyeni Metin Çelik tarafından önceki yıllarda 3 kez yüzülen parkur, bu sene daha fazla katılımcıyla geçilecek. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Ortaca Belediyesi ve Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nin destek verdiği, Dalyan Su Sporları Kulübü Derneği'nin (DASUSDER) düzenlediği yüzme şenliği, 'Doğa için kulaç at' adıyla 14 Eylül'de yapılacak. 'Denizler yüzülebilir kıyılar kullanılabilir olsun' temasının işleneceği kulaç şenliğinde, 6 saatlik sürede, Aşı Koyu sahilinden başlanıp, İztuzu kumsalına kadar yüzülecek.
Triatlon sporcusu Metin Çelik (55), "Bu yüzme fikri, 4 yıl önce arkadaşlarla sohbet ederken oluştu. İlk yüzmem, bayağı uzun sürdü. Çünkü ben doğaya bakarak, dalarak, gezerek, yüzdüm. İkinci ve üçüncüsünü de eğlenerek yüzdüm. Zor değil. Çok kolay bir parkur. Çok neşeli, doğayı, ormanları denizin altını ve canlıları göre göre yüzüyorsun. Parkur 15 kilometre olsa da deniz suyu olduğu için rahat yüzülebilir" dedi.
Dalyan Su Sporları Kulübü Derneği üyesi gazeteci Ersin Turan (57) ise "Bu etkinliği düzenlememizin amacı bölgemizin kıyılarının bakir, denizlerimizin temiz kalmasına dikkat çekmek. Bu sene katılmak isteyenlerin sayısında artış olunca bunu dernek olarak üslenelim bir şenlik haline getirelim dedik. Metin artık yalnız yüzmeyecek. 15 kilometrelik bu parkur uzun gibi gelebilir ama bu etkinliği düzenlememizin amacı bölgemizin kıyılarının bakir denizlerimizin temiz kalmasına dikkat çekmek. Bu sene katılmak isteyenlerin sayısında artış olunca bunu dernek olarak üslenelim, bir şenlik haline getirelim dedik" diye konuştu.
29°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
|İmsak
|04:46
|Güneş
|06:18
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:54
|Yatsı
|21:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atlético Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0