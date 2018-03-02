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Ortaca açıklarında kaybolan tekneyi arama çalışmaları sürüyor

MUĞLA'nın Ortaca ilçesi açıklarında dün battığı tahmin edilen teknenin ve içinde bulunan iki kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti. Olay, dün sabah saatlerinde Sarıgerme Kurtboğazı mevkii açıklarında...

Ortaca açıklarında kaybolan tekneyi arama çalışmaları sürüyor
MUĞLA'nın Ortaca ilçesi açıklarında dün battığı tahmin edilen teknenin ve içinde bulunan iki kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.
Olay, dün sabah saatlerinde Sarıgerme Kurtboğazı mevkii açıklarında meydana geldi. Fethiye  Limanı'ndan denize açılan 'Aquabellatrix' isimli 8 metrelik teknede bulunan tekne sahibi İsmail Murat Edirnecik ve arkadaşı Atilla Dündar, öğle saatlerinde teknelerinin su aldığını ve battığını bildirerek yardım istedi. S.O.S. çağrısı üzerine bölgeye Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı gece uçabilen 1 helikopter ile 2 sahil güvenlik botu sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri denizden ve havadan, Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karadan arama çalışmalarına destek verdi. Tekneden ya da içindekilerden bir ize rastlayamayan ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları bu sabahtan itibaren yoğunlaştırılarak devam etti. Yapılan arama çalışmalarına denizden 1 uçak, 1 helikopter, 3 sahil güvenlik botu ile karadan da jandarma AFAD ve UMKE ekipleri destek verdi. Bugün gün boyunca yapılan çalışmalar süresinde de tekneye ve içinde bulunanlara yönelik hiçbir bulguya rastlanmadı. Olayla ilgili konuşan Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, "Dün için gelen yardım çağrısı sonrasında teknenin kaybolduğu ihbarına ilişkin, 33 saat süren arama ve kurtarma çalışmalarında tekneye ve içindekilere dair bir emareye ulaşılamadı. Arama çalışmaları genişletilerek sürmekte. Teknenin Fethiye ilçesinden denize açıldığını öğrendik. Bu gün Karaburun ve Kurtboğazı arasında kalan bölgede arama tarama çalışmaları genişletildi. Konuyla ilgili olarak da Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda kamera kayıtlarına göre teknede oldukları değerlendirilen vatandaşlarımızın aileleri de bilgilendirildi. Şu ana kadar 100 milin üzerinde kayalık alan tarandı. Arama ve kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

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