Ortaca açıklarında kaybolan tekne arandı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesi açıklarında battığı tahmin edilen teknenin ve içinde bulunan iki kişinin bulunması için sürdürülen arama çalışmaları bugün de devam edildi. İlerleyen saatlerde hava şartlarının olumsuz olmasıyla deniz ve havadan yürütülen çalışmalar durduruldu, kıyıdaki aramalar ise sürüyor.Fethiye Limanı'ndan denize açılan 'Aquabellatrix' isimli 8 metrelik teknede bulunan tekne sahibi İsmail Murat Edirnecik ve arkadaşı Atilla Dündar, geçen perşembe günü teknelerinin su aldığını ve battığını bildirerek yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine bölgeye Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı gece uçabilen 1 helikopter ile 2 sahil güvenlik botu sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri denizden ve havadan, Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karadan arama çalışmalarına destek verdi. Teknenin ve içindekilerin izine rastlayamayan ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları bugün, alan genişletilerek Dalaman ilçesi açıklarında da sürdü. Yapılan arama çalışmalarına denizden 1 uçak, 1 helikopter, 3 sahil güvenlik botu ile karadan da jandarma AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Gün boyunca yapılan çalışmalarda, tekneye ve içinde bulunanlara yönelik hiçbir bulguya rastlanmadı.BOZAN HAVA YÜZÜNDEN DENİZ VE HAVADAN ÇALIŞMA DURDUÇalışmalarla ilgili bilgi veren Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, "Tekeden gelen yardım çağrısı sonrasında teknenin kaybolduğu ihbarına ilişkin, 50 saat süren arama ve kurtarma çalışmalarında tekneye ve içindekilere dair bir emareye ulaşılamadı. Arama çalışmaları genişletilerek sürerken, bugün hava muhalefeti nedeni ile denizden ve havadan yapılan arama çalışmalarına ara verildi. Fakat karadan ise arama çalışmaları devem etmekte. Yine almış olduğumuz bilgiye göre tekne içinde bulunan yaşam malzemeleri ve can yeleklerinden de deniz üzerine çıkan bir parça yok. Konu ile ilgili olarak tekne içinde bulunan İsmail Murat Edirnecik'in yakınları burada bekliyorlar. Umarız ki onlara iyi bir haber veririz. Hava şartlarının düzelmesi ile birlikte denizden ve havadan yapılan aramalar devam edecek" dedi.Olay yerinde arama çalışmaları yapan AFAD yetkilileri, "Dünden bugüne geniş bir bölgeyi aramamıza rağmen şu saate kadar herhangi bir bulguya rastlamadık. Çalışmalarımız gün boyu devam ediyor. Umudumuz bir şeyler bulmak" dedi.Bölgede amatör balıkçılık yapan Ali Yorulmaz da, "Teknenin battığını duyduk. 3 gündür biz burada balıkçılık yapıyoruz ama herhangi bir şeye rastlamadık. Bir şey görürsek yetkilileri ararız" diye konuştu.

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