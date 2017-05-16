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Orta Karadeniz’de yaylalara göç başladı

ORTA Karadeniz’de İlkbaharla birlikte havaların ısınmasıyla alçak kesimden yüksek rakımlı yaylalara göç başladı. Ordu ve Giresun’dan besiciler küçük baş hayvanlarıyla kilometrelerce uzaktaki 1500-3000 rakımlı yaylalara gitmek için...

Orta Karadeniz’de yaylalara göç başladı
ORTA Karadeniz’de İlkbaharla birlikte havaların ısınmasıyla alçak kesimden yüksek rakımlı yaylalara göç başladı. Ordu ve Giresun’dan besiciler küçük baş hayvanlarıyla kilometrelerce uzaktaki 1500-3000 rakımlı yaylalara gitmek için zorlu yolculuğa çıktı.
İlkbahar mevsimi ardından hava sıcaklığının artması ile Orta Karadeniz Bölgesi’nde sahil kesiminden yüksek rakımlı yaylalara göç başladı. Ordu ve Giresun’dan küçük baş hayvanlarıyla yola çıkan besiciler kış dönemine kadar 1500-3000 rakımlı yaylalarda konaklıyor. Ordu’nun 26 yaylasına gece ve gündüz aralıksız göç sürerken, güvenlik güçleri de yayla güzergahlarında güvenlik tedbirleri alıyor.
Ordu’nun Altınordu İlçesi’nde sahil kesiminden 300 koyunla yola çıkarak, 3000 rakımlı Karagöl ve Çambaşı Yaylası obalarına giden 62 yaşındaki Şinasi Aydınhan, yolculuğun 2-3 gün süreceğini söyledi. 30 yıldan bu yana dede mesleği olan çobanlık yaptığını belirten Aydınhan, şöyle dedi:
"Yolumuz uzun bu nedenle hayvanları fazla yormadan dinlenerek yaylalara çıkacağız. 50-60 kilometre yol gitmiş olacağız. Ordu’nun, Giresun’un yüksek yaylalarına gidiyoruz. Kış gelene kadar yaylada kalacağız. Çobanlık mesleği azaldı, artık eskisi gibi çok koyun besleyen yok. Genç çoban pek yetişmiyor. Bizde gelirimizi hayvancılıktan sağlıyoruz, mecburen bu mesleği sürdürüp ekmeğimizi kazanıyoruz.”

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