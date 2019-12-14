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Orta Doğu ülkelerinin uzaydaki gelişimi için adım atıldı

ORTA Doğu Bölgesi’nde kapasite geliştirmek ve buradaki ülkeleri uzay yarışında bir üst seviyeye taşımak amacıyla 1’nci Orta Doğu Uzay Nesli Çalıştayı düzenlendi. İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Aslan,...

GENEL 14.12.2019, 16:02
ORTA Doğu Bölgesi’nde kapasite geliştirmek ve buradaki ülkeleri uzay yarışında bir üst seviyeye taşımak amacıyla 1’nci Orta Doğu Uzay Nesli Çalıştayı düzenlendi. İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Aslan, etkinliğin bu alandaki çalışmalara büyük ışık tutacağını söyledi.


 

Orta Doğu Uzay Nesli Çalıştayı'nın (Middle East Space Generation Workshop-ME-SGW) ilki İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. İki gün sürecek etkinlik Orta Doğu'dan üniversite öğrencileri, genç profesyoneller, uzmanlar, akademi ve endüstri temsilcilerini bir araya getirirken, Türkiye’nin Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya çıkan stratejik konumu sayesinde, bu bölgedeki uzay endüstrisinin nasıl geliştirileceği ile alakalı çalışmalar da gerçekleştirilecek. Etkinliğin ardından ise çalıştay bir rapor sunacak ve bu rapor ise Birleşmiş Milletler’e gönderilecek.  


 

“ETKİNLİK BU ALANDAKİ ÇALIŞMALARA BÜYÜK IŞIK TUTACAK”


 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Aslan, 1. Uzay Çalıştayı hakkında, “75 katılımcı yer alıyor. Üniversitemizin ev sahipliği yapacağı bu etkinlikte Almanya’dan, İstanbul Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK Uzay Birimi’nden, ilk TÜRKSAT’ı uçuran hocalarımızın katılımıyla ve de öğrencilerimizle beraber umuyoruz iki günlük etkinlik bu alandaki çalışmalara büyük ışık tutacak. Malum uzay bizim için hep bilinmeyen karanlık bir nokta. İnanılmaz çalışmalar var bu alanda ve pek çok uzay merkezi; NASA, ESA benzeri inanılmaz projelerle geleceği keşfetmeye, tasarlamaya ve bilgi birikimlerini paylaşmaya çalışıyorlar. Bu etkinlikte de bunlarla ilgili çıkarımlar, gerek üniversitelerimizin ilgili birimlerine, ilgili uygulama ve araştırma merkezlerine önemli katkılar sağlayacak ve sürekliliğini diliyoruz” açıklamalarında bulundu.


 

“AMAÇ ORTA DOĞU ÜLKELERİNİ UZAY YARIŞINDA ÜST SEVİYEYE TAŞIMAK”


 

Etkinliğin amacının özellikle Orta Doğu Bölgesi’nde kapasite geliştirmek ve buradaki ülkeleri uzay yarışında bir üst seviyeye taşımak olduğunu belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı Yöneticisi Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan, özellikle 35 yaş altı gençler için uzay alanında sinerji yaratmanın önemine vurgu yaptı.


 

Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan, “Yurt dışından da çalıştaya gelen misafirlerimiz var. Bu etkinlik zaten 35 yaş altı öğrencilerimiz tarafından, yani genç profesyoneller tarafından düzenlenmekte. 4 tane çalışma grubu var. Ben de bir tanesinin içerisinde yer alıyorum. Küçük uydular var ve bunlar küçük bütçelerle kısa sürede ülkelerin uzay yeteneklerini ve firmalarında ileriye açılımlarını sağlamak üzere geliştiriliyorlar. Belli katılımcılarla bu uyduların görevleri, tasarlanmaları, geliştirilmeleri, kullanılmaları ile bir ülkenin kapasitesini nasıl geliştirecekleri konusunda hukuk kuralları da dahil olmak üzere tüm bu konuları arada alan iki günlük bir çalıştay sonunda da bir raporlama yapılacak” dedi.  


 

ÇALIŞTAY RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’E TESLİM EDİLECEK


 

1’nci Orta Doğu Uzay Nesli Çalıştayı'nı düzenleyen, Uzay Nesli Danışma Konseyi Türkiye Temsilcileri Beste İlke Şahin ve Neda Şentürk ise yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi: “Uzay sektörüne ilgi duyan öğrencileri ve genç profesyonelleri bir araya getirip fikir alışverişlerinde bulunmak istiyoruz. Böylece hem yurt dışından gelen konuşmacılar ve katılımcılar, hem de Türkiye’den gelen katılımcılar bir araya gelerek uzay alanında gençlerin kariyer olanaklarını değerlendirme fırsatı buluyorlar. Kendilerine de bir nevi aslında özgüvenleri geliyor. Bu tür organizasyonlarda büyük üstatlarla bir araya gelmek önemli. Uzay sektörünün farklı alanlarını konuşuyoruz bugün. Farklı gruplarda gelecek günlerde etkinliklerimiz olacak. Farklı disiplinleri bir araya getiriyoruz. Çalıştayın sonunda da bir rapor hazırlanacak ve bu rapor da Birleşmiş Milletler’e teslim edilecek” 

 

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